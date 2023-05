Der FuW-Morgen-Report vom 5. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Clariant, Burckhardt Compression, Titlis-Bahnen und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Neue Turbulenzen im Bankensektor haben am Donnerstag auf den amerikanischen Aktienmärkten gelastet. Der marktbreite S&P 500 verlor zum Handelsende 0,7% auf 4061,22, während der Dow Jones Industrial 0,9% auf 33’127,74 einbüsste. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,5% auf 11’966,4.

Einen Kurseinbruch erlitt die Regionalbank Western Alliance mit einem Minus von beinahe 40%. Die «Financial Times» hatte berichtet, das Institut erwäge einen Teil- oder einen Komplettverkauf des Geschäfts, was vom Unternehmen allerdings umgehend dementiert wurde. Die Beteiligungspapiere des Wettbewerbers First Horizon büssten derweil über 30% ein.

Neben den Banken rückten auch die Valoren des Chipdesigners Qualcomm in den Anlegerfokus, die wegen eines enttäuschenden Geschäftsausblicks 5,5% sanken. Die nach Handelschluss von Apple vorgelegten Zahlen wurden dagegen positiv aufgenommen. Die Titel des Smartphonegiganten, die im regulären Handel 1% verloren hatten, legten daraufhin 2,5% zu, was dem gesamten Markt nachbörslich auf die Beine half.

Asien/Pazifik

Im Nachgang des durchzogenen US-Handels zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte von der uneinheitlichen Seite. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,6%. Schwächer präsentieren sich dagegen die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,4%, während der Shanghai Composite 0,6% und der Shenzhen Composite 1,1% fällt. In Australien gewinnt der S&P/ASX 200 0,3%. Die Börsen in Japan und Südkorea bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Futures

Auf einen tendenziell stärkern Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 steigt 0,4%, der Future auf den Euro Stoxx 50 klettert 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Clariant: Der Spezialchemiekonzern hat im ersten Quartal 1,2 Mrd. Fr. umgesetzt (–5%). Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda sank gar um 24% und betrug 167 Mio. Fr. Die Ebitda-Marge sank 3,5 Prozentpunkte auf 13,9%. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 erwartet Clariant unverändert einen Umsatz von rund 5 Mrd. Fr. Zudem strebe man eine leichte Verbesserung der ausgewiesenen Ebitda-Marge im Vergleich zum Vorjahr an (2022: 15,6%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Burckhardt Compression: Der Kompressorenhersteller erhöht für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 die Prognosen. Neu dürften es 830 Mio. Fr. Umsatz sein, nachdem Burckhardt Compression zuvor 720 bis 760 Mio. Fr. in Aussicht gestellt hatte. Die Ebit-Marge wird bei rund 11,3% erwartet, nachdem zuvor mit einem Wert auf Vorjahreshöhe (10,8%) gerechnet worden war. Burckhardt veröffentlicht die Zahlen am 6. Juni. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Evolva: Das Biopharmaunternehmen Evolva hat einen Vertrag mit einem Lohnunternehmen geschlossen. Damit werde die Vanillinlieferung an einen globalen Kunden im Volumen von rund 35 Mio. Fr. gesichert. Für das Jahr 2023 geht das Unternehmen von entsprechendem Umsatz im mittleren einstelligen Bereich aus. Aus produktionstechnischen Gründen wird er vollständig in der zweiten Jahreshälfte anfallen.

Implenia: Der Immobiliendienstleister Wincasa gehört nun definitiv zu Implenia. Wie der Baukonzern am Freitag mitteilte, wurde die Transaktion am Vortag erfolgreich und ohne Auflagen zu Ende gebracht. Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site hatte Wincasa im März für 171,6 Mio. Fr. an Implenia verkauft.

PSP: Der Immobilienkonzern hat im ersten Quartal den Liegenschaftsertrag 2,6% auf 81,1 Mio. Fr. gesteigert. Der durchschnittliche Leerstand sei seit Ende 2022 von 3 auf 3,2% gestiegen. Der Betriebsgewinn (Ebitda) ging 20% auf 69,9 Mio. Fr. zurück, der Reingewinn gar 27% auf 57 Mio. Fr. Im Ausblick für das Gesamtjahr hält PSP an den bisherigen Prognosen fest. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Datacolor: Der Farbmetrikspezialist hat im ersten Halbjahr 2022/23 den Nettoumsatz 7,4% auf 45,4 Mio. $ gesteigert. Das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte 1,1 Mio. $ auf 4,9 Mio. $, was einer Verbesserung der Ebit-Marge von 9 auf 10,8% entspricht. Das Nettoergebnis vervielfachte sich von 1,9 auf 6,2 Mio. $. Beim Ausblick ist Datacolor weiterhin zuversichtlich, den Umsatz moderat zu steigern und das Ergebnis auf Vorjahresniveau zu halten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Titlis-Bahnen: Das Tourismusunternehmen hat von November 2022 bis April 2023 568’070 Ersteintritte verzeichnet, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 18% entspricht. Verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt, bei dem die Coronajahre 2020 und 2021 zur besseren Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt werden, gingen die Ersteintritte des Halbjahres 2022/23 um 5% zurück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Titlis-Bahnen: Der Verwaltungsrat hat die Freigabe erteilt für den seit längerem geplanten Neubau der Bergstation, den Ausbau des Richtstrahlturms sowie des Stollens zwischen Turm und Bergstation. Wegen Inflation, Lieferengpässen und «neuen Auflagen und Erkenntnissen» werde das Projekt ein Fünftel teurer als noch vor fünf Jahren berechnet, heisst es zu den Kosten lediglich.

Kinarus: Das Biotech-Unternehmen ist den Auflagen der SIX Exchange Regulation (SER) gefolgt und hat erste ungeprüfte Kennzahlen für 2022 veröffentlicht. Demnach hat es im vergangenen Jahr einen Verlust von 34,7 Mio. Fr. verbucht. Einen Vorjahreswert liefert es nicht. Kinarus hatte vergangene Woche mitgeteilt, von der SER für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 eine Fristverlängerung bis Ende Mai erhalten zu haben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. Mai 2023

Schweiz

06:00 Datacolor: Ergebnis H1

07:00 Clariant: Kennzahlen Q1 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr)

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten April 2023

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2023

09:00 KOF Konjunkturumfragen Mai

09:00 SNB: Devisenreserven April 2023

10:00 MK Complementa: Trends bei Pensionskassen, online



Sonstige Termine:

Alcon: GV (9.30 Uhr), Ecublens

LLB: GV (18.00 Uhr), Schaan/FL

Lonza: GV (10.00 Uhr), Basel

International

07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 h Pk und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q1-Zahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vantage Towers, ausserordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

FRA: Thales, Q1-Umsatz

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/23

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche liefern erneut einige Schwergewichte Unternehmenszahlen zum ersten Quartal. Zunächst geht es aber am Dienstag mit der mittelgrossen Montana Aerospace los, einem Zulieferer der Flugzeugindustrie.



Am Mittwoch folgen dann die SMI-Werte Alcon und Lonza sowie der Betreiber von Taxfree-Shops Dufry. Beim Augenheilkonzern Alcon liegt die Messlatte aus dem Vorjahr hoch, weshalb ein eher schwaches organisches Wachstum erwartet werden sollte. Der erstarkte Dollar dürfte für zusätzlichen Gegenwind gesorgt haben.



Der Pharmaauftragsfertiger Lonza wird nur ein «qualitatives» Business-Update machen. Zahlen sind also nicht zu erwarten, dafür Angaben zum Geschäftsgang im Allgemeinen und den vier Geschäftsbereichen. Dabei dürfte das Geschäft mit dem Coronavakzin von Moderna deutlich schwächer gewesen sein, Zell- und Gentherapie könnten unter den schwierigen Finanzierungsbedingungen bei den kleinen Biotech-Kunden gelitten haben. Dufry hingegen sollten die im Nachgang zur Coronapandemie gestiegen Passagierzahlen Rückenwind gegeben haben. Die Geschäftszahlen werden ausserdem wegen der ab Februar konsolidierten Autogrill einen grösseren Sprung nach oben machen.



Am Donnerstag geht es weiter mit Swiss Life, ausserdem führt der Fleischwarenhersteller Bell seinen Investorentag durch. Am Freitag beschliesst Richemont den Reigen mit der Bilanz zum Geschäftsjahr 2022/23. Swiss Life wird vor allem Angaben zum Wachstum des Prämienvolumens machen. Die gemächliche Zunahme der vergangenen Monate dürfte sich fortgesetzt haben. Der Uhren- und Schmuckkonzern Richemont sollte weiterhin kräftig von einer Belebung des Tourismus und vor allem der Öffnung in China profitiert haben.

