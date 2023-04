Der FuW-Morgen-Report vom 13. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Givaudan, VAT und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

US-Inflationsdaten haben am Mittwoch die Anleger in New Yorker etwas ratlos zurückgelassen. Auch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Kurse nur kurz. Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank fand der Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten grosse Zustimmung. Zudem senkten die Geldpolitiker ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen und verwiesen auf die Wirkungen der Bankenkrise auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation. Das Fed ist offenbar unsicher über die Auswirkungen, die die Turbulenzen im Bankensektor auf die Wirtschaft haben, so die Kommentare der Analysten. Vor dem Fed-Protokoll hatten US-Inflationsdaten die Anleger bereits verunsichert. Die Indizes taten sich mit einer Richtungsfindung zeitweise schwer. Die hohe Teuerung in den USA hatte sich im März stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um nur 5%. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mai 2021. Im Februar hatte die Rate noch bei 6% gelegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum Börsenschluss 0,11% auf 33’647 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit 12’848 Punkten 0,9% schwächer aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,41% auf 4092 Zähler.

Unternehmensseitig standen zwei Übernahmen im Fokus. So traf der Finanzinvestor Brookfield Infrastructure Partners eine Vereinbarung zum Kauf des Container-Unternehmens Triton International für 4,7 Mrd. $. Das Kaufgebot belaufe sich auf 85 $ je Triton-Aktie, ein Aufschlag von 35% auf den Schlusskurs vom Dienstag. Die Triton-Valoren schnellten um 32,3% hoch, die Brookfield-Papiere schlossen knapp im Minus. Zudem will der Mischkonzern Emerson Electric das Hightech-Unternehmen National Instruments übernehmen. Die Emerson-Titel sanken um 1%, die von National Instruments gewannen 9,7%.

Die Ergebnisse der US-Fluggesellschaft American Airlines blieben im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Die Valoren rutschten daher 9,2% ab. Die Titel der Konkurrenten United Airlines und Delta Air Lines verloren angesichts dieser Nachrichten 6,5% beziehungsweise 2,4%.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte uneinheitlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,2%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,01% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland dagegen verliert der CSI 300 0,4%, und der Shanghai Composite legt 0,1%zu. Der Hang Seng fällt 0,5%, der koreanische Kospi tendiert 0,1% fester. In Australien verlieren der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,4%.

Futures

Eine klarere Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 und diejenigen auf den S&P 500 tendieren je 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche will mit neuen Daten die Stärke und die Breite des Augenheilkundeportfolios beweisen. An einem Fachkongress in New Orleans von Ende April sollen Daten zu bereits zugelassenen Mitteln wie auch von Forschungskandidaten vorgelegt werden. Zu dem auf dem Markt befindlichen Vabysmo (Faricimab) würden Ergebnisse präsentiert.

Givaudan: Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat im ersten Quartal weniger Umsatz erzielt. Von Januar bis März sank der Umsatz um 0,4% auf 1,77 Mrd. Fr. Organisch gelang es dem Genfer Unternehmen, weiter zu wachsen. Gewinnzahlen präsentierte es nicht. Für das Geschäftsjahr 2022 lag das Umsatzwachstum noch bei 6,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

VAT: Der Vakuumventilhersteller VAT meldet für das erste Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang um 11,5% auf 232,7 Mio. Fr. Damit lag das Unternehmen leicht über dem prognostizierten Zielband von 210 bis 230 Mio. Fr. Der Auftragseingang verringerte sich um 53,6% auf 136,4 Mio. Fr. Für das laufende Jahr erwartet VAT weniger Umsatz, Ebitda-Marge und Nettogewinn. (Lesen Sie hier mehr.)

Luzerner Kantonalbank: Die Luzerner Kantonalbank hat im ersten Quartal einen um 10% höheren Konzerngewinn von 61,2 Mio. Fr. erzielt. Dabei profitierte sie von einer tieferen Reservenbildung als im Vorjahr. Der Geschäftserfolg legte leicht zu, um 0,2% auf 70,2 Mio. Fr. Die Bank konnte während der Turbulenzen in den vergangenen Wochen etwa ein Drittel mehr Kundengelder anziehen als im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Nettoneugeldzufluss beläuft sich auf 547 Mio. Fr. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest und strebt einen Konzerngewinn von über 235 Mio. Fr. an. (Lesen Sie hier mehr.)

Leclanché: Der Westschweizer Batteriehersteller Leclanché hat einen Auftrag aus Kroatien erhalten. Für zwei neue Personenzüge im Mittelstreckenverkehr im kroatischen Küsten- und Binnenland werde er ein Batteriesystem liefern. Bei den vom Schienenfahrzeughersteller Koncar gebauten Zügen handelt es sich um vollelektrische Hybridzüge.

LM Group: Der Online-Reiseanbieter LM Group (Lastminute) hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 15,1 Mio. € (2021: –13,3 Mio. Fr.) eingefahren. Wegen einer erwarteten Busse im Zusammenhang mit einem Betrug bei Coronahilfsgeldern hat die Gruppe Rückstellungen gebildet. Ohne diese Rückstellungen wäre sie wieder profitabel gewesen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. April 2023

Schweiz

06:00 Luzerner KB: Ergebnis Q1

06:30 Givaudan: Umsatz Q1

06:30 VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 LM Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr)

International

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

09:45 DEU: Amprion, Bilanz-Pk, Dortmund

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

12:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 03/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

08:00 DEU: Aussenhandel (Detailergebnisse) 02/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Krise einiger Regionalbanken in den USA scheint in der Wahrnehmung der Anleger abzuflauen. Dies zeigt sich auch darin, dass die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa, besonders stark bei kürzeren Laufzeiten, wieder steigen im Vergleich zur Vorosterwoche. Gleichwohl bleiben die Renditen noch immer deutlich unter den Niveaus vor Beginn der Turbulenzen. Ein Blick auf die Bankbilanzen, für die die US-Notenbank Fed jede Woche neue Schätzungen vorlegt, zeigt denn auch, dass die Geldhäuser noch dabei sind, den Einlagenabfluss zu verdauen.

So sinkt noch immer der Bestand, den die Banken an Staatsanleihen halten, was deren Kurse unter Druck setzt und entsprechend die Renditen wieder nach oben treibt. Zugleich wird aber klar, dass die Kreditinstitute bei der Darlehensvergabe vorsichtiger werden, was zugleich die Sorgen vor einer Kreditklemme verstärkt. Auch wenn der erwartete Finalsatz für den Leitzins des Fed über Ostern erstmals seit März wieder über 5% gestiegen ist, reissen im Vergleich zur Eurozone doch einige Differenzen auf. Anleger an den Terminmärkten rechnen derzeit mit rund 70% Wahrscheinlichkeit, dass das Fed im Mai den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Aber bereits bis September würde der Schritt wieder zurückgenommen.

Dagegen stehen im Euroraum aktuell keine Zinssenkungen für dieses Jahr zur Debatte. Dies wird durch Äusserungen des französischen Notenbankchefs François Villeroy de Galhau diese Woche unterstrichen, der oft die Konsensmeinung im Rat der Europäischen Zentralbank vertritt. So hatte sich bis zuletzt noch keine Wende in der Kerninflation im Euroraum abgezeichnet, die für die Währungshüter aktuell so wichtig ist.

Erfreulicher fielen dagegen die Inflationszahlen aus den USA aus, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die Jahresrate der Kerninflation zog zwar von 5,5 auf 5,6% minimal an. Auf Monatssicht schwächte sich aber vor allem der Anstieg der Mieten ab, was viele Anleger hoffnungsvoll stimmt. Für die US-Währungshüter ist die Kernrate aber immer noch zu hoch, für Mai gehen Anleger an den Terminmärkten weiterhin von einer Zinserhöhung des Fed über 0,25 Prozentpunkte aus.



Fehler gefunden?Jetzt melden.