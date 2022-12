Der FuW-Morgen-Report vom 23. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Lead: Vorbörsen-News zu Partners Group, Roche, Landis+Gyr und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Robuste Konjunkturdaten haben bei den Anlegern in den USA am Donnerstag die Angst vor weiteren Zinserhöhungen entfacht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben unter den Erwartungen, zudem wuchs das US-Bruttoinlandprodukt stärker als erwartet

Nach den Gewinnen von Mittwoch mussten die US-Börsen am Donnerstag wieder herbe Verluste einstecken. Der Leitindex Dow Jones beendete den Tag mit –1,1% auf 33’027,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5% auf 3822,39 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,5% auf 10’956,14 Zähler ein.

Unter den Einzelwerten fielen Micron auf, die 3,4% verloren. Der US-Speicherchiphersteller verbuchte einen Umsatzeinbruch sowie einen Verlust und plant einen Stellenabbau. Auch anderswo in der Branche schlug das Wellen: AMD verloren 5,6%, Nvidia 7% und Applied Materials 7,8%. Auch bei Aktien von Tesla ging es mit –8,9% weiter bergab.

Asien/Pazifik

In Asien zeigten sich die Aktienindizes am Freitag ebenfalls klar schwächer. Der japanische Leitindex Nikkei gab 0,9% ab und der breiter gefasste Topix 0,5%.

In China fiel auf dem Festland der CSI 300 0,3% und der Shanghai Composite 0,2%. Der Hang Seng, der Leitindex der Börse Hongkong, notierte 0,5% im Minus.

In Australien gab auch der ASX nach zwei starken Tagen wieder Boden ab und verlor 0,6%. Auch in Korea ging es für den Leitindex Kospi 1,7% nach unten. Der Chiphersteller SK Hynix verlor 1,6% und Samsung Electronic 1,7%.

Futures

Die Terminkontrakte zeigten sich am Freitag fester. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 notierte 0,4% klar im Plus, und der Futures auf den S&P 500 handelte mit 0,1% gut behauptet.

News Vorbörse Schweiz

Partners Group: Auf der Baustelle des künftigen Campus von Partners Group in Zug ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Warum, war laut einem Polizeisprecher zunächst noch unklar. Auch zur Höhe des «beträchtlichen Sachschadens» konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden.

Roche: Der Pharmakonzern erhält für das Lymphdrüsenkrebsmittel Lunsumio die US-Zulassung. Lunsumio darf künftig bei Patienten eingesetzt werden, die an einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs leiden und bereits mindestens zwei Therapien zuvor erhalten haben, wie Roche mitteilte. In der EU hat Roche bereits im Juni eine bedingte Zulassung für das Immuntherapeutikum erhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Hiag/Oerlikon: Die Immobiliengesellschaft Hiag geht mit dem Industriekonzern Oerlikon auf dem Campus Reichhold in den Aargauer Gemeinden Hausen/Lupfig eine Entwicklungsvereinbarung ein. Sie sieht den Bau von Montage- und Produktionskapazitäten vor, die Oerlikon als langfristiger Mieter nutzen wird. Oerlikon will den Angaben zufolge auf dem Campus Reichhold die bestehenden Standorte Wohlen, Dottikon und Winterthur zusammenführen und dort ab 2025 230 Mitarbeiter beschäftigen.

Landis+Gyr: Der Smartmeters-Hersteller gewinnt einen Auftrag der Israel Electric Corporation (IEC). 565’600 Stromzähler soll er an IEC liefern. Die Menge kann laut L+G bis auf 4,2 Mio. Stromzähler ausgeweitet werden. 40% der oben genannten Mengen würden gemäss den Ausschreibungsregeln von einem Drittanbieter für Zähler geliefert.

Baloise: Die Versicherungsgesellschaft beteiligt sich an der Mobilitätsplattform Vianova und baut damit das Geschäft mit den Mobilitätsdienstleistungen stärker aus. Die Plattform ermöglicht den Datenaustausch zwischen Behörden und privaten Mobilitätsanbietern. Die Höhe der Investitionen ist vorläufig nicht bekannt. Vianova hat derzeit knapp 150 Kunden.



Basilea: Das Biopharmaunternehmen hat in Japan grünes Licht für die Vermarktung des Wirkstoffs Cresemba, eines Wirkstoffs gegen Pilzerkrankungen wie Aspergillose, bekommen. Er wird vor Ort in Japan von Basileas Lizenzpartner Asahi Kasei Pharma verkauft.

VAT: Der Hersteller von Vakuumventilen hat zur Refinanzierung mit einem Bankenkonsortium eine fünfjährige Kreditfazilität über 250 Mio. Fr. unterzeichnet. Sie kann um zwei Jahre verlängert werden und ersetzt eine bestehende Kreditlinie über 300 Mio. $. Darüber hinaus schloss VAT eine zweijährige Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Fr. ab. Sie könne bei Fälligkeit einer Anleihe in gleicher Höhe im Mai 2023 in Anspruch genommen werden und habe eine Verlängerungsoption von einem Jahr. (Lesen Sie hier mehr.)

LM Group: Der Schweizer Online-Reiseanbieter LM Group (Lastminute) will die Verfügungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nicht anfechten, wie er mitteilt. Das Seco hatte das Unternehmen vor einigen Wochen zur Rückzahlung von mutmasslich zu Unrecht bezogenen Geldern verdonnert. Es ging um 29 Mio. €, die in voller Höhe zurückgezahlt werden müssen. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Der Handyverkäufer übernimmt die Zürcher Digital Republic, die laut Mitteilung von Mobilezone auf ein digitales Angebot rund um das Internet der Dinge für Privat- und Geschäftskunden spezialisiert ist. Im laufenden Jahr dürfte Digital Republic einen Umsatz von 4,5 Mio. Fr. erzielen. Über die finanziellen Details zur Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Die Aktionäre des Handyverkäufers dürfen an der Generalversammlung vom 5. April 2023 über die Ausschüttung einer Dividende von 90 Rp. je Aktie abstimmen, teilte Mobilezone mit. In diesem Jahr hatte man 84 Rp. bezahlt. Derweil werde das in diesem Jahr gestartete und bis 2025 geplante Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2023 ausgesetzt.

Talenthouse: Der Betreiber einer Technologieplattform beantragt eine Kapitalerhöhung und eine Nennwertherabsetzung der bestehenden Anteile, um die Bilanz zu stärken. Der Nennwert der bestehenden Aktien soll auf 5 Rp. halbiert werden. In einem zweiten Schritt würden neue Aktien zum Nennwert von 10 Rp. ausgegeben. Wie viele dieser neuen B-Aktien ausgegeben werden sollen, lässt Talenthouse offen. Die ausserordentliche Generalversammlung soll am 13. Januar 2023 in Zug stattfinden. (Lesen Sie hier mehr.)

Talenthouse: Der Technologieplattformbetreiber schlägt Marcel Reichart, Jeremy Banks und Peter Wild zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Danach soll Reichart das VR-Präsidium von Roman Scharf übernehmen, der Mitglied des Verwaltungsrats bleibe. Scott Lanphere werde als Verwaltungsratsmitglied zurücktreten, erklärte Talenthouse weiter. Lanphere werde sich als Chief of Corporate Development auf das operative Geschäft konzentrieren.

SHL Telemedicine: Die Aktionäre des Telemedizinanbieters haben an der Generalversammlung vom Donnerstag in Tel Aviv die zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte Yariv Alroy, Ehud Barak, David Salton, Amir Lerman, Erez Nachtomy und Erez Alroy im Amt bestätigt.



Wichtige Ereignisse vom 23. Dezember 2022

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

Keine Termine vorhanden

Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/22

09:00 SPA: BIP Q3 (detailliert)

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 12/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/22

14:30 USA: Konsumausgaben 11/12

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/22

16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 12/22 (2. Veröffentlichung)

Ausblick – Unternehmen

In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Kalender mit den Unternehmensterminen leer.

