Der FuW-Morgen-Report vom 16. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Nestlé, Phoenix Mecano, der Basler Kantonalbank und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

FuW

Overnight

USA

Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Anleger hatten weiter Mühe, für Aktien eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen. Am Vortag hatten die jüngsten Inflationszahlen es den Investoren schwer gemacht, zwischen Konjunktur- und Zinsaussichten abzuwägen. Nun sorgten starke Einzelhandelsdaten für ähnliche Unsicherheit.

Der Dow Jones Industrial schaffte es erst in den letzten Handelsminuten mit einem Plus von 0,1% knapp in die Gewinnzone und stieg auf 34’128 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3% auf 4148 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 legte mit 0,8% am deutlichsten zu und erreichte 12’688 Zähler.

Im Nasdaq hoben die starken Zahlen des Unterkünftevermittlers Airbnb die Stimmung. Sie liessen den Kurs um gut 13% auf das höchste Niveau seit Mai 2022 steigen. Bei der Online-Reisebuchungsplattform TripAdvisor dagegen liessen im Laufe des Tages Gewinnmitnahmen ein Plus von 8% auf nur noch 0,3% schrumpfen.

Der Öl- und Gaskonzern Devon Energy enttäuschte mit seinem Ergebnis, was der Aktie einen Kursverlust von 10,5% bescherte. Ein weiterer Verlierer waren die Titel von Biogen mit einem Abschlag von 3,5%. Bei dem Biotech-Unternehmen überzeugte zwar das Quartalsergebnis, 2023 aber rechnet es mit sinkendem Umsatz.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien bewegen sich allesamt in die positive Richtung.

In Tokio steigt der Nikkei 225 0,8%, der breiter gefasste Topix 500 legt 0,7% zu. In China steht der CSI 300 ebenfalls 0,7% im Plus, und der Shanghai Composite gewinnt 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong steigt 1,9%. Der südkoreanische Kospi ist mit 1,7% im Plus. In Australien legen der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,8% zu.

Futures

Der Terminmarkt ist mehrheitlich ebenfalls positiv gestimmt.

So legte der Futures auf den S&P 500 um 0,1% zu. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 notierte 0,4% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Nestlé: Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat die Erwartungen mit einem Umsatz von 94,4 Mrd. Fr. knapp erfüllt. Auch das vor allem von Preiserhöhungen angetriebene organische Wachstum von 8,3% lag etwas unter der Prognose. Dafür erreichte Nestlé mit 17,1% eine höhere operative Marge als vorausgesehen, jedoch 0,3 Prozentpunkte unter Vorjahr. Die Dividende wird von 2.80 auf 2.95 Fr. angehoben. Im Ausblick nennt Nestlé folgende Ziele: Umsatzwachstum 6 bis 8%, operative Marge 17 bis 17,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim bleibt im Akquisitionsmodus. Er übernimmt die deutsche FDT Flachdachtechnologie mit einem Umsatz von 50 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr.)

Phoenix Mecano: Der Umsatz 2022 des Industriekomponentenherstellers Phoenix Mecano ist mit 793 Mio. € unter den Erwartungen geblieben. Dafür fielen der operative Gewinn auf Stufe Ebit mit 53,5 Mio. € und der Überschuss von 39 Mio. € höher als die Marktprognose aus. Einen konkreten Ausblick lieferte das Unternehmen nicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Basler Kantonalbank: Die Basler Kantonalbank weist für das zurückliegende Jahr einen 4% höheren Geschäftserfolg von 231 Mio. Fr. aus. Zum Konzern gehören das Stammhaus und die Bank Cler. Der Gesamtgewinn stieg 15% auf 139,3 Mio. Fr. Die Inhaber der BKB-PS erhalten eine unveränderte Dividende von 3.10 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Thurgauer Kantonalbank: Die Thurgauer Kantonalbank hat den Geschäftserfolg im vergangenen Jahr 3% auf 188 Mio. Fr. ausgedehnt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 147,8 Mio. Fr. Es soll eine unveränderte Dividende von 3.10 Fr. ausgezahlt werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Aluflexpack: Der Verpackungshersteller Aluflexpack hat die Einnahmen 2022 ein Drittel auf 357 Mio. € gesteigert. Er erwartet einen Betriebsgewinn Ebitda in der oberen Hälfte oder leicht oberhalb von 44 bis 46 Mio. €. Die Prognose für 2023 lautet: Umsatz 390 bis 430 Mio. €, Ebitda 50 und 55 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr.)

Cosmo: Das Pharma- und Medtech-Unternehmen Cosmo hat gemäss provisorischen Zahlen die Prognose für 2022 mit einem Umsatz von 102 Mio. € und einem Ebit von 28 Mio. € übertroffen. Die Dividende soll von 0.95 auf 1.05 € erhöht werden. Für 2023 werden Einnahmen von 110 bis 120 Mio. € und ein Ebit von 25 bis 35 Mio. € erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Newron: Das Biotech-Unternehmen Newron meldet positive Studienergebnisse in der Phase II des Medikaments Evenamide gegen Schizophrenie. Für 2023 ist eine zulassungsrelevante Studie (Phase III) geplant. (Lesen Sie hier mehr.)

Meyer Burger: Das Solarunternehmen Meyer Burger hat die Zertifizierung erhalten, um seine Solarmodule in Grossbritannien verkaufen zu können.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 15.02.2023

Schweiz



06:30 Thurgauer KB: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Weinfelden)

07:00 Basler KB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Basel)

07:00 Cosmo: Ergebnis 2022 (provisorisch)

07:00 Firmenich: Ergebnis H1

07:00 Phoenix Mecano: Ergebnis 2022

07:15 Nestlé: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr)

International

05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Hella, Zahlen zum Rumgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember)

07:00 DEU: Elmos, vorläufige Jahreszahlen

07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 DEU: DFV, Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

18:00 USA: Snap Inc., Investor Day

18:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/23

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2022

08:00 DEU: Aussenhandel nach wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern

einschliesslich Handelsbilanzen, Jahr 2022

10:00 ITA: Handelsbilanz 12/22

11:00 BGR: Leistungsbilanz 12/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/23

14:30 USA: Philly Fed Outlook 02/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

An den Anleihenmärkten wachsen derzeit die Zinssorgen wieder etwas. Viele Anleger sind noch zur Jahreswende davon ausgegangen, dass der Höhepunkt in der Inflation erreicht und bei den Zinsen bald bevorstehen würde. Doch der Chef der US-Notenbank Jerome Powell dämpfte vergangene Woche diese Hoffnungen. Er bereitete die Investoren darauf vor, dass der Finalsatz für den Leitzins auf einem höheren Niveau liegen könnte, als Marktteilnehmer bis dahin erwartet hatten. Dies würde dann der Fall sein, wenn die Inflation nicht so schnell fällt wie von den Währungshütern vorhergesehen.

Diese Woche wurden die Zinssorgen zusätzlich verstärkt durch neuste Inflationsdaten aus den USA. Die Jahresrate fiel zwar von 6,5 auf 6,4%, aber dies war langsamer als von Analysten vorhergesagt. Grund dafür war die stärkere Energieinflation, die erstmals seit sechs Monaten wieder leicht zulegte. Auch die Mieten stiegen nochmals kräftiger. Sie stehen mittlerweile für 2,58 Prozentpunkte der Inflationsrate. Enttäuschend war auch der kurzfristige Dreimonatsdurchschnitt der Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel): Ihr monatlicher Beitrag zur Gesamtinflation stieg auf das Jahr hochgerechnet um gut 0,20 auf 3,52 Prozentpunkte.

Noch stärker kletterte allerdings der erwartete Finalzins an den Terminmärkten: seit Anfang Februar um fast 0,40 Prozentpunkte auf 5,25%. Dies blieb nicht ohne Folge für die Eurozone, wo der Finalsatz für den Einlagenzins der Europäischen Zentralbank am Dienstag auf 3,69% stieg. Vorerst rechnen die Anleger also noch mit drei Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Im Euroraum dürfen nach einer Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte im März noch mindestens zwei Schritte um 0,25 Prozentpunkt folgen.





Fehler gefunden?Jetzt melden.