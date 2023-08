Der FuW-Morgen-Report vom 9. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swissquote, Novartis, DKSH und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Schwache Konjunkturdaten aus China und die überraschende Ankündigung einer Sondersteuer für «Übergewinne» von Banken in Italien sorgten am Dienstag für Gewinnmitnahmen an den US-Börsen. Zudem stufte die Rating-Agentur Moody’s die Kreditwürdigkeit von zehn kleinen und mittelgrossen US-Finanzhäusern herab und kündigte an, dies eventuell auch bei einer Handvoll grosser Banken zu tun.

Der Dow Jones Industrial sank um knapp 0,5% auf 35’314 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,4% auf 4499 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,9% Prozent auf 15’273 Punkte.

Die Aktien der Investmentbank Goldman Sachs büssten unter den schwächsten Werten im Dow Jones 2,1% ein. Die Anteilscheine des Konkurrenten JPMorgan fielen um 0,6%.

Nachdem der Vorstand seine Ziele für das Gesamtjahr 2023 ein weiteres Mal erhöhte, schnellten die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Eli Lilly an der Spitze des S&P 500 auf ein Rekordhoch und legten um fast 15% zu.

Als Schlusslicht des Leitindex brachen die Aktien von International Flavors and Fragrances um mehr als 19% ein. Der Produzent von Geschmacks- und Geruchsstoffen hatte wegen der weiterhin schwachen Nachfrage seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.



Asien/Pazifik

Nach den schwachen Vorgaben aus den USA tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei 225 0,4% tiefer, der breiter gefasste Topix verzeichnet ein Minus von 0,3%. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um knapp 0,2% nach, der Shanghai Composite sinkt um 0,3%. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 0,2%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,2% vor. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils um 0,3% höher.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,1% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,9% zu.

News Vorbörse Schweiz

Swissquote: Die Onlinebank hat im ersten Semester den Nettoertrag auf 265,6 Mio. Fr. gesteigert. Der Vorsteuergewinn stieg um 38% auf 124,9 Mio. Fr. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 106,5 Mio. Fr., was ebenfalls einer Steigerung um 38% entspricht. Für das Gesamtjahr korrigiert die Bank die Prognosen nach oben und erwartet neu einen Vorsteuergewinn von 250 Mio. Fr. (bisher 230 Mio. Fr.). (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Novartis: Der Pharmakonzern hat in den Phase-III-Studien die gesteckten Ziele mit Remibrutinib erreicht. Remibrutinib ist ein Stoff, der sich als wirksam in der Behandlung von Patienten mit Nesselsucht (chronisch spontane Urtikaria) erwiesen hat. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



DKSH: Der Vertriebsspezialist hat eine Vertriebsvereinbarung mit Mercury Biopharmaceutical abgeschlossen. In Vietnam wird DKSH künftig das Medikament Metformin vertreiben. Nach dem Import übernehmen lokale Distributoren die Feinverteilung im Land. Metformin dient der Behandlung von Diabetes des Typs 2.



BEKB: Die Berner Kantonalbank hat im ersten Halbjahr den Geschäftsertrag auf 270,2 Mio. Fr. gesteigert (+10,6%). Der Geschäftserfolg stieg mit einem Plus von fast 43% noch deutlicher auf 115,7 Mio. Fr. Vor allem im Zinsgeschäft konnte das Geldhaus stark zulegen. Der Netto-Erfolg in diesem Bereich nahm um 18,2% auf 195,1 Mio. Fr. zu. Die Bank blickt positiv nach vorne und erwartet ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Kuros: Das Biotech-Unternehmen hat im ersten Halbjahr den Umsatzerlös aus Produktverkäufen auf 12,9 Mio. Fr. mehr als verdoppelt (Vorjahr: 5,7 Mio. Fr.). Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung blieben stabil (2,3 Mio. Fr.), während die allgemeinen und administrativen Kosten auf 3,8 Mio. Fr. gestiegen sind. Höher sind auch die Vertriebs- und Marketingkosten, die 9,3 Mio. Fr. betragen. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 5,1 Mio. Fr. (Vorjahr 3,7 Mio. Fr.). (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Alpine Select: Die Beteiligungsgesellschaft hat den Ausstieg eines Grossaktionärs vermeldet. Der ehemalige Verwaltungsrat will seine Aktien im Rahmen seiner privaten Nachfolgeregelung verkaufen. In naher Zukunft soll deshalb eine ausserordentliche Generalversammlung stattfinden, an welcher der Verwaltungsrat den Aktionären eine ausserordentliche Dividende von 3 Fr. je Aktie beantragen wird. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wichtige Ereignisse vom 9. August 2023

Schweiz

07:00 BEKB: Ergebnis H1

07:00 Kuros: Ergebnis H1

07:00 Swissquote: Ergebnis H1 (Video Conf. 10.30 Uhr)

International

06:55 DEU: Stratec, Halbjahreszahlen (detailliert) (14.00 h Telefonkonferenz)

06:55 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall))

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkoferenz)

07:00 DEU: Leoni, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:05 DEU: Synlab, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Jenoptik, Halbjahreszahlen (11.00 h Pk)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DNK: Novozymes, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Qiagen, Call zu den Q2-Zahlen

12:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen (16.00 h Analystencall)

15:00 USA: Kellogg (Investor Day)

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: KfW, Q2-Zahlen

USA: Groupon, Q2-Zahlen

Konjunktur

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/23

08:00 DEU: Fleischproduktion 1. Halbjahr 2023

08:00 ROU: Handelsbilanz 06/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Die Basler Kantonalbank lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Geberit, Holcim und Sika …

Die Basler Kantonalbank begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Geberit, Holcim und Sika zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 9% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 17. Februar 2025 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 161 132. Das Börsenkürzel ist BFTBKB. Die Liberierung findet am 24. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Logitech und Partners Group

Die Basler Kantonalbank begibt 2000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Logitech und Partners Group zum Nominalwert von 5000 Fr. Der Coupon beträgt 13% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 18. November 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 161 133. Das Börsenkürzel ist BFUBKB. Die Liberierung findet am 25. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

