Der FuW-Morgen-Report vom 13. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Holcim, Hiag und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

Asien/Pazifik

Die Sorgen um das US-Finanzsystem setzen am Montagmorgen auch die asiatische-pazifischen Märkte mehrheitlich unter Druck. Der Kollaps der Silicon Valley Bank könnte dazu führen, dass das Fed mit weiteren Zinserhöhungen zögert. Der japanische Nikkei 225 verliert rund 1%, der breiter gefasste Topix sinkt um 1,8%. Der Bankensektor weist die schlechteste Performance unter den 33 Branchengruppen auf. Der australische S&P ASX 200 sinkt um 0,5%.

Der Shanghai Composite gewinnt hingegen 0,8%. Der Hongkonger Hang Seng steht gar 1,9% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, steigt um 0,8%, nachdem die chinesische Regierung am Sonntag überraschend den Chef der Zentralbank und den Finanzminister in ihren Ämtern belassen hatte und damit angesichts der drohenden wirtschaftlichen Herausforderungen im In- und Ausland auf Kontinuität setzt.



USA

In den USA ist es am Freitag mit den Kursen weiter abwärtsgegangen. Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch im frühen Handel hat sich die Furcht vor Kreditausfällen im Bankensektor wieder durchgesetzt. Mittlerweile stellen das US-Finanzdepartement und das Fed den Banken Liquidität zur Verfügung und garantieren die Kundeneinlagen in voller Höhe. Sie wollen nicht, dass der Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank auf das System übergreift. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Der Leitindex Dow Jones Industrial ist um 1,1% auf 31’910 gefallen. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 4,4%. Für den marktbreiten S&P 500 ist es am Freitag um 1,5% nach unten auf 3862 gegangen. Der technologielastige Nasdaq 100 ist um 1,4% auf 11’830 gesunken.

Im Dow sind die Titel von Goldman Sachs um 4,2% gesunken. Als Schlusslicht im S&P 500 sind die Papiere der Signature Bank um 23% eingebrochen. JPMorgan haben sich mit einem Plus von 2,5% gegen den Trend gestemmt.



Futures

Die Perspektiven für die europäischen Märkte sind besser. Der Terminkontrakt (Futures) auf den Euro Stoxx 50 steigt um 0,3%, der auf den deutschen Dax um 0,4%. Für den breiten US-Index S&P 500 signalisieren die Futures derzeit ein Plus von 1,8%, für den Technologieindex Nasdaq 100 von 2% und für den Dow Jones von 1,3%.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim übernimmt den mexikanischen Eisenwarengrosshändler Indar. Dieser erzielte 2022 einen Nettoumsatz von 71 Mio. $. Die Übernahme umfasse insgesamt neun Vertriebszentren in Mexiko sowie ein Abwicklungs-Center in der Stadt Guadalajara.

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis kämpft in den USA mit Lieferschwierigkeiten für seine Krebstherapie Pluvicto. Viele Patienten würden in den USA seit Wochen keine Dosis des Krebsmittels mehr erhalten, und Novartis setze daher keine neuen Patienten mehr auf die Therapie. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Trifork: Der Softwarehersteller Trifork ist von der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA betroffen. So hält er Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 3,5 Mio. € bei der Schwestergesellschaft der insolventen Bank in Grossbritannien. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Hiag: Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im Geschäftsjahr 2022 einen klar höheren Reingewinn erzielt. Dafür wird die Dividende um 20 Rappen gesteigert, auf 2.90 Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Metall Zug: Die Industriegruppe Metall Zug hat im Geschäftsjahr 2022 eindeutig mehr verdient. Besonders der Verkauf der Tochter Schleuniger an die Komax-Gruppe wirkte sich positiv aus. Trotzdem bleibt die Dividende unverändert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

ObsEva: Das biopharmazeutisches Unternehmen ObsEva gibt heute bekannt, dass Ernest Loumaye, Mitbegründer und Mitglied des Board of Directors, nach dem Rücktritt von Annette Clancy zum Interim-CEO ernannt worden ist. Loumaye soll diese Position bis zur Jahreshauptversammlung 2023 innehaben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. März 2023

Schweiz

06:30 Metall Zug: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Zug)

07:00 Hiag: Ergebnis 2022 (Conf. Call 9.00 Uhr)

09:30 SBB: Jahres-MK 2022, Bern

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2023



Sonstige Termine:

Meier Tobler: GV (16.00 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)



Ohne genaue Zeitangabe:

ITA: Tod's, Jahreszahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/22

08:00 DEU: Beschäftigte in der Gastronomie 2019 - 2022

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 01/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Der wichtigste Termin in Europa diese Woche ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Ansonsten startet die Makrowoche erst am Dienstag mit der italienischen Industrieproduktion und den spanischen Konsumentenpreisen. Am Mittwoch folgen die Zahlen zur Industrieproduktion im gesamten Euroland, die französischen Konsumentenpreise und der deutsche Leistungsbilanzsaldo. Die italienischen Konsumentenpreise werden am Donnerstag publiziert. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EU-Konsumentenpreise und der EU-Arbeitskostenindex.



In der Schweiz geben am Montag die Verkehrszahlen des Flughafen Zürich Aufschluss über den Flugverkehr im Februar. Der Produzenten- und Importpreisindex für den Februar erscheint am Dienstag. Am Mittwoch wird die erste Schätzung zu den Logiernächten im Februar publiziert und die Credit Suisse informiert über ihren Wirtschaftsausblick für die Schweiz. Die Seco-Konjunkturprognosen folgt am Donnerstag.



Am Dienstag erscheint im Vereinigten Königreich die Arbeitslosenquote.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag die Konsumentenpreise und die NFIB für mittelständische Unternehmen, am Mittwoch der Detailhandelsumsatz, der Empire State Produktionsindikator, die Kernrate der Erzeugerpreise, die Lagerbestände und der NAHB Wohnungsmarktindex, am Donnerstag die Baubeginne und -genehmigungen, die Einfuhrpreise, der Philly-Fed-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Zahlen zur Industrieproduktion und der Kapazitätsauslastung, der Index of Leading Indicators und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Am Mittwoch erscheinen in China die Zahlen zur Industrieproduktion und der Detailhandelsumsatz.



In Japan werden am Mittwoch die Protokolle der Zentralbanksitzung vom Januar veröffentlicht. Am Donnerstag stehen der Auftragseingang Maschinen, der Handelsbilanzsaldo und die Zahlen zur Kapazitätsauslastung an. Am Freitag wird der Dienstleistungssektorindex publiziert.



