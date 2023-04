Der FuW-Morgen-Report vom 20. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Schindler, Zur Rose und Phoenix Mecano, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Mittwoch haben sich die Anleger in US-Aktien erneut in Zurückhaltung geübt. Der Konjunkturbericht der Notenbank Beige Book hat die Indizes ebenfalls nicht gross bewegt (mehr zum Fed-Bericht hier). Der Dow Jones Industrial schliesst mit einem Minus von 0,23% bei 33’897,01 Punkten. Der S&P 500 beendet den Mittwoch 0,01% tiefer bei 4154,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 sinkt mit 0,02% ebenfalls nur minim auf 13’088,72 Punkte.

Spannender sind die Einzeltitel, hier sorgen Quartalsberichte für Bewegung. Der Streaming-Anbieter Netflix (–3,2%) hat in den vergangenen drei Monaten weniger neue Nutzer gewonnen als erwartet, und obwohl der Umsatz leicht gestiegen ist, ist der Nettogewinn 18% gesunken.



Die Anteilscheine von Travelers (+6,2%) sind Spitzenreiter im Dow. Der US-Versicherer hat trotz stark gestiegenen Katastrophenschäden im ersten Quartal einen nur leichten Gewinnrückgang erlitten und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Er erhöht die Quartalsdividende und will für 5 Mrd. $ Aktien zurückkaufen.

Ebenfalls besser als befürchtet sind die Zahlen von Abbott Laboratories (+7,8%). Der Pharmakonzern hat wegen ausbleibenden Umsatzes mit Coronatests im ersten Quartal deutlich weniger verdient.



Die Fluggesellschaft United Airlines (+7,5%) ist mit roten Zahlen ins Geschäftsjahr gestartet, hat das Minus aber deutlich verringert. Im Jahresvergleich ist der Erlös mehr als 50% höher, und der Geschäftsausblick ist positiv.

Eine kleiner, aber interessanter Gewinner ist die Regionalbank Western Alliance Bancorp (+24%). Ihre Einlagen sind in den ersten zwei Aprilwochen um 2 Mrd. $ gestiegen – ein ermutigendes Signal angesichts der Turbulenzen in der Regionalbankbranche im März nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank.



Asien/Pazifik

Am Donnerstag tendieren die asiatischen Börsen in uneinheitliche Richtungen, aber kein Index macht grosse Sprünge.

In Tokio notieren der Nikkei 225 (0,3%) und der breit gefasste Topix (0,08%) im Nachmittagshandel jeweils leicht im Plus. Der koreanische Kospi gibt 0,6% nach.

In Hongkong gibt der Hang Seng mit –0,06% leicht nach, während die Abgaben des Shanghai Composite mit 0,4% deutlicher sind.



Der australische S&P/ASX 200 notiert praktisch unverändert, aber im grünen Bereich.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 gibt heute Donnerstagmorgen 0,23% nach. Die Kontrakte auf den Euro Stoxx 50 und den Dax liegen beide ganz leicht im Minus. Fester handelt mit einem Plus von 0,2% der Future auf den Swiss Market Index (SMI).

News Vorbörse Schweiz

Schindler: Der Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller Schindler hat den Umsatz im Startquartal 6,2% auf 2,8 Mrd. Fr. erhöht. Der Betriebsgewinn Ebit stieg ein Drittel auf 282 Mio. Fr. Dabei profitierte Schindler vom Verkauf eines Fabrikgeländes in China für 26 Mio. Fr. Ohne Immobiliengewinn nahm der Gewinn 29% auf 186 Mio. Fr. zu. Indessen fiel der Auftragseingang 8,7% auf 2,9 Mrd. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose weist für die ersten drei Monate in Lokalwährung knapp 12% weniger Umsatz aus. In Franken sank er 14% auf 424 Mio. Fr. Am Jahresziel eines Betriebsverlusts von 20 bis 40 Mio. Fr. wird festgehalten, ebenso am Ziel, 2024 die operative Gewinnschwelle zu erreichen. Das Schweizer Geschäft soll wie vorgesehen im zweiten Quartal an Migros verkauft werden (Lesen Sie hier mehr dazu hier.)



Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse kommt mit einer Klage gegen die japanische Investmentgruppe Softbank wegen der Greensill-Fonds voran. Die Grossbank hat in London an einem Gericht eine Klage mit der Forderungssumme von 440 Mio. $ eingereicht.



Phoenix Mecano: Der Industriekomponentenhersteller Phoenix Mecano hat im ersten Quartal einen Umsatz von 209 (210) Mio. € verbucht. Der Ebit fiel mit 15,6 (13,1) Mio. € höher aus als erwartet. Hingegen enttäuschte der Auftragseingang von 210 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Xlife Sciences: Die auf Projektfinanzierungen im Bereich Life Sciences spezialisierte Xlife Sciences hat 2022 einen Umsatz von 1 (i.V. 0,8) Mio. Fr. erzielt. Den Gewinn je Aktie beziffert sie auf 2.72 (11.30) Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Helvetia: Die Versicherungsgruppe Helvetia bekommt per 1. Oktober einen neuen CEO. Fabian Rupprecht löst Philipp Gmür ab, der das Unternehmen seit Herbst 2016 leitet. Rupprecht (53) ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger und leitet derzeit das internationale Versicherungsgeschäft der niederländischen NN Group. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Peach Property: Der CEO des Immobilienunternehmens Peach Property, Thomas Wolfensberger, tritt zurück. Neu übernimmt Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti als exekutiver Präsident auch die operative Leitung.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. April 2023

Schweiz

06:30 Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

07:00 Zur Rose: Trading Update Q1

08:30 BFS: Arbeitskräfteerhebung 2022

10:30 Swissgrid: BMK 2022

11:15 Cembra: MK zur Übernahme von Byjuno

18:00 Xlife: Ergebnis 2022

International

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hawesko Holding SE, Bilanz-Pk, Hamburg

10:00 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk, Ulm

10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 FRA: Rexel, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

Termine ohne Zeitangabe:

DEU: Nagarro, Capital Markets Day

USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen

Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung

06:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/23

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 03/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 02/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 04/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/23

16:00 USA: Frühindikator 03/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

Ausblick – Zinsen und Devisen

An den europäischen Anleihenmärkten setzt sich der langsame Anstieg der Renditen vom Tief im März in der Bankenkrise fort. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit haben die Schwelle von 2,5% überwunden. Dies ist nicht weit vom Hoch bei 2,75% Anfang März entfernt. Die Pendants aus der Schweiz entziehen sich diesem Szenario allerdings, hier bewegen sich die Renditen weiterhin eher seitwärts bei 1,10%. Dafür sieht es in den USA ähnlich wie in Deutschland aus.



Ein Grund für die steigenden Renditen liegt auch darin, dass die jüngsten Konjunkturdaten gerade in den USA recht stabil ausgefallen sind. So könnte sich eine Erholung im Wohnungsbau abzeichnen, wie eine Umfrage diese Woche zeigt. Die Unternehmensinvestitionen waren bereits im vierten Quartal schneller als das BIP gewachsen, was für ein abnehmendes Rezessionsrisiko spricht. Zudem zeigen die neusten Daten der US-Notenbank zu den Bilanzen der Geschäftsbanken, dass der Einlagenabfluss Anfang April gestoppt wurde. Und auch die Kreditbücher und die Bestände an Staatsanleihen haben vorerst einen Boden gefunden.



Während die US-Notenbanker wegen der Bankturbulenzen aber weiterhin vorsichtiger sein werden, rückt in Europa die hartnäckige Inflation stärker in den Fokus der Anleger. Und so wächst auch die Möglichkeit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) den wichtigsten Leitzins (Einlagensatz) Anfang Mai nicht nur um 0,25 Prozentpunkte anhebt, sondern um 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,5%. So wollte sich selbst EZB-Chefvolkswirt Philip Lane diese Woche nicht auf die Höhe des Zinsschrittes im Mai festlegen. Lane gilt eher als Vertreter einer lockeren Geldpolitik.



An den Geldmärkten nehmen Anleger derzeit einen Zinsgipfel von 3,85% für den Euroraum vorweg. Damit rückt die Schwelle von 4% in den Blick der Marktteilnehmer, sie war zuletzt vor allem Anfang März deutlich überschritten worden. Für die Schweiz pendelt sich der erwartete Finalsatz des Leitzinses derzeit bei 2,15% ein: Dies würde eine Zinserhöhung um jeweils 0,25 Prozentpunkte im Juni und September bedeuten. In den USA verändern sich derzeit vor allem die Erwartungen an die Zinssenkungen, die ab Sommer vorweggenommen werden. Waren es vor eine Woche noch 0,6 Prozentpunkte bis Ende 2023, sind es aktuell nur noch 0,375 Prozentpunkte.



