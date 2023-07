Der FuW-Morgen-Report vom 27. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Nestlé, VAT, Bucher und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.



USA

Erwartungsgemäss erhöhte die amerikanische Notenbank Fed ihren Leitzins ein weiteres Mal um 25 Basispunkte. Aufgrund dessen nahmen die US-Börsen diesen Entscheid gelassen auf. Der Dow Jones Industrial der Standardwerte gewann am Mittwoch um 0,2%. Es war für ihn der 13. Handelstag in Folge mit Zuwächsen. Der breite S&P 500 stagnierte bei 4566 Zählern; leicht im Minus schloss der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100.

So gab es bei den Tech-Riesen nach den Bilanzzahlen vom Dienstagabend sowohl Licht als auch Schatten: Die Titel der Google-Mutter Alphabet stiegen um 5,8%, die des Software-Giganten Microsoft verloren hingegen um 3,7%, obwohl der Konzern die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Ebenso ging es für die Aktie von Texas Instruments recht kräftig nach unten (–5,7%). Zu den grossen Gewinnern des gestrigen Handelstages gehörten die Titel von Boeing, die 8,7% gewannen.

Asien/Pazifik

Die Stimmung an den asiatischen Märkte ist am heutigen Handelstag durchweg positiv: So legt der japanische Nikkei 225 um 0,8% zu, der breiter gefasste Topix mit 0,5% leicht weniger. Derweil handelt der chinesische CSI 300 0,5% im Plus; der Hang Seng in Hongkong sogar um kräftige 1,4%. Der südkoreanische Kospi gewinnt 0,7%.

In Australien notiert der S&P/ASX 200 ebenso deutlich im Plus mit 0,8%.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,3% im Plus, ebenso wie der Futures auf den Euro Stoxx 50.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche erlitt im ersten Semester einen Umsatzrückgang um 8% auf 29,8 Mrd. Fr., nachlassendes Covid-Geschäft und die Frankenstärke bremsten. Zu konstanten Wechselkursen ging der Umsatz 2% zurück. Für das Gesamtjahr 2023 bleibt Roche beim vorsichtigen Ausblick. So geht der Konzern zu konstanten Wechselkursen weiter von einem Rückgang der Umsätze im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Der Kerngewinn je Titel dürfte im Gleichschritt mit dem Umsatz ebenfalls im niedrigen einstelligen Prozentbereich abnehmen. Ohne der stark rückläufigen Covid-19-Verkäufe sieht das Management ein solides zugrundeliegendes Verkaufswachstum in beiden Divisionen. Die Dividende in Schweizer Franken soll steigen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Nestlé: Dank Preissetzungsmacht des weltgrössten Nahrungsmittelkonzerns konnte Nestlé ihren Halbjahresumsatz auf über 46 Mrd. Franken erhöhen. Die Steigerung war vollständig auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Mit einem organischen Wachstum von 8,7% in den ersten sechs Monaten zeigte sich der Konzern auch positiv fürs zweite Halbjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim hat im ersten Halbjahr 13,1 Mrd. Fr. umgesetzt, das sind wegen Devestitionen 11% weniger als in der Vorjahresperiode. Auf vergleichbarer Basis ergibt sich ein Wachstum von 7,4%. Der vergleichbare Ebit wuchs 13,4% auf 2,04 Mrd. Fr. Der Gewinn stieg 9% auf 1,26 Mrd. Fr. Die Erwartungen der Analysten beim operativen Gewinn wurden übertroffen. Die Jahresziele wurden bestätigt (Umsatz mehr als +6%, Ebit-Marge mehr als 16%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Meier Tobler: Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler hat im Halbjahr mit 276,4 Mio. Fr. 7% mehr eingenommen als in der Vergleichsperiode, vor allem dank grosser Nachfrage nach Wärmepumpen bei Heizungssanierungen. Der Ebitda wuchs 20,1%, die Marge verbesserte sich von 8,6 auf auf 9,7%, und der Gewinn stieg 39% auf 16 Mio. Fr. Meier Tobler erwartet in den nächsten Monaten eine weitere Abkühlung der Baukonjunktur, es werde schwierig, den Umsatz weiter zu steigern, Ebitda und Gewinn sollen trotzdem leicht über Vorjahr liegen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)





Starrag: Der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag hat im ersten Semester den Umsatz um 43% auf 199,9 Mio. Fr. erhöht, der Auftragseingang nahm leicht auf 183,4 Mio. Fr. ab. Der aktuelle Auftragsbestand (–6% auf 307,5 Mio.) lastet die Kapazität bis weit ins Jahr 2024 hinein aus. Die Ebit-Marge wuchs auf 7,7% (mittelfristiges Ziel: 8%). Der Gewinn hat sich auf 13,6 Mio. Fr. fast verdoppelt. Für das Gesamtjahr ist Starrag zuversichtlich, Umsatz und Marge sollen steigen. (Lesen Sie hier mehr.)

VAT: Urs Gantner wird per 1. Januar 2024 neuer CEO des Herstellers von Vakuumventilen. Bei VAT ist Gantner seit knapp 20 Jahren tätig, zuerst als Produktmanager, später dann als Leiter des zentralen Halbleiterbereichs. Im August 2022 nahm er als Executive Vice President der Semiconductor Solutions Group Einsitz in die Geschäftsleitung. Gantner folgt auf Mike Allison, der im Februar seinen Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres angekündigt hatte. (Lesen Sie hier mehr.)

Bucher: Der Industriekonzern Bucher hat im ersten Halbjahr den Umsatz um 9,1% auf 1,94 Mrd. Fr. gesteigert. Der Auftragseingang hingegen ging um 15,7% auf 1,59 Mrd. Fr. zurück. Bucher konnte das Betriebsergebnis (Ebit) um 21% auf 246 Mio. Fr. anheben. Der Reingewinn fiel mit 199 Mio. Fr. (+30%) höher aus als von den Analysten erwartet. Für das restliche Jahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlicher als zuletzt und passt die Prognose für den Reingewinn leicht nach oben an. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kardex: Der Intralogistiker hat in den ersten sechs Monaten 334,5 Mio. € Umsatz erwirtschaftet (+30%). Kardex konnte den Ebit um über 80% auf 43,1 Mio. € hochschrauben und den Reingewinn mit 32,4 Mio. Fr. im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Zugenommen hat auch der Auftragseingang, nämlich um 5,8% auf 339,1 Mio. €. Das Unternehmen hat die Analystenerwartungen in allen Bereichen übertroffen. Die Finanzziele wie beispielsweise ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 7% wurden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Inficon: Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im zweiten Quartal 2023 ein Umsatzplus von 22,3% auf 171 Mio. $ (organisch +22,6%) erzielt. Die Knappheit bei Elektronikkomponenten entspannte sich, existierten aber weiterhin. Die Ebit-Marge verbesserte sich von 18 auf 19,5%. Der Gewinn wuchs rund 25% auf 24,8 Mio. $. Mit den Zahlen hat Inficon die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im Gesamtjahr plant Inficon, 610 bis 640 Mio. umzusetzen (Prognose bisher 570 bis 610 Mio.), wie bisher geplant bei einer Ebit-Marge von 19%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Graubündner Kantonalbank: Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat in der ersten Jahreshälfte den operativen Geschäftserfolg 28,2% auf von 135,7 Mio. Fr. erhöht, der Gewinn stieg wegen höherer Reserven für Bankrisiken nur 15,3% auf 119 Mio. Fr. Sehr gut lief das Zinsgeschäft (Nettoerfolg +18,6%). Deutlich gewachsen ist das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+8%). Im Handelsgeschäft resultierte ein Plus von 6,7%. Insgesamt nahm der Geschäftsertrag um 17,6% auf 260,0 Mio., wozu auch die im Juli 2022 übernommene BZ Bank beitrug. Das Management erhöht den Jahresausblick (Konzerngewinn 230 Mio. statt 210 Mio. Fr.). (Lesen Sie hier mehr.)



Valiant: Die Bankengruppe Valiant hat im ersten Halbjahr 2023 den Geschäftserfolg 38,3% auf 104,8 Mio. Fr. erhöht und den Gewinn 8,4% auf 67,2 Mio. Fr. verbessert, vor allem dank eines starken Zinsgeschäfts und Handelsgeschäfts. Die Analystenerwartungen wurden übertroffen. Der Geschäftsertrag wuchs knapp 20% auf 266 Mio. Fr. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft legte 16,8% auf 195 Mio. Fr. zu. Massiv höher fiel der Erfolg aus dem Handelsgeschäft aus (+139% auf 20,1 Mio.). Für das Gesamtjahr wird ein höherer Gewinn prognostiziert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Lem: Der Komponentenhersteller hat im ersten Quartal 2023/2024 den Umsatz um 23,8% auf 112,3 Mio. Fr. gesteigert. Bei konstanten Wechselkursen liegt das Plus bei 34,6%. Der Auftragseingang fiel hingegen tiefer aus und halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 81 Mio. Fr. Stark gestiegen ist der Ebit (+34%) auf 26,2 Mio. Fr. Unter dem Strich blieben 20,5 Mio. Fr. (+40%). Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr machte das Unternehmen nicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Calida: Der Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller Calida hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang um 5,8% auf 160,2 Mio. Fr. (fortgesetztes Geschäft) hinnehmen müssen, währungsbereinigt waren es minus 2%. Die Ebit-Marge sank auf 5,1%. Der Verlust von 15,1 Mio. Fr. (nach einer Wertberichtigung) überraschte nicht. Die Wachstumsstrategie bis 2026 bleibt damit auf dem Prüfstand. Eine definitive CEO-Nachfolge präsentiert Calida weiter nicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bachem: Das Biochemie-Unternehmen hat den Umsatz um 2,1% auf 239,9 Mio. Fr. gesteigert. Die Gewinnzahlen fielen hingegen tiefer aus. Der operative Gewinn auf der Stufe Ebitda sank um 22% auf 52,5 Mio. Fr. Der Reingewinn nahm um 6% auf 34,4 Mio. Fr. ab. Für 2023 rechnet Bachem mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 27. Juli 2023

Schweiz

06:00 Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:00 Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

06:30 Holcim: Ergebnis H1 (Webcast 09.00/10.00 Uhr)

06:30 Kardex: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

06:30 VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

07:00 Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr)

07:00 Calida: Ergebnis H1

07:00 Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

07:00 Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Lem: Ergebnis Q1

07:00 Meier Tobler: Ergebnis H1

07:00 Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

07:00 Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:15 Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

International

02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert)

06:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 h Pk)

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: EDF, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Vorstellung des Eon Zukunftsindex mit Filip Thon, CEO Eon Deutschland

22:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

22:10 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

Ohne genaue Zeitangabe:



AUT: Andritz, Q2-Zahlen

BEL: UCB, Halbjahreszahlen

ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

FRA: Valeo, Q2-Zahlen

FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

FRA: Scor, Halbjahreszahlen

GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: American Tower, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

Konjunktur

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/23

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/23

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 07/23

14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk)

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (vorab)

14:30 USA: PCE-Kernrate Q2/23 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/23

Sonstige Termine:



08:30 DEU: BGH urteilt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des

Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH urteilt: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen

internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Baubeginn eines Konverters von Suedlink mit

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Leingarten

14:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zu "Steigt

die Betriebsrente, wenn Inflation herrscht?", Berlin

16:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das

Unternehmen Rocket Factory Augsburg, Augsburg

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die jüngsten Konjunkturumfragen signalisieren, dass die Eurozone mit leicht schrumpfender Wirtschaftsleistung in das laufende dritte Quartal gestartet ist. Die monatlichen Umfragen unter Einkaufsmanagern zeigen, dass die Industrie im Euroraum die Wirtschaft im Juli noch stärker bremst als im Juni. Die Dienstleister halten sich zwar noch über Wasser, sie können aber die Schwäche der Industrieunternehmen nicht ausgleichen.

Erste Ökonomen senkten bereits diese Woche ihre Prognose für das Sommerquartal von Juli bis September. Nach einem leichten Plus im Frühjahr dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) also leicht schrumpfen in der Eurozone. Die Ökonomen von Morgan Stanley in Frankfurt rechnen aktuell mit einem Minus von 0,1% im gesamten Währungsraum. Speziell für Deutschland erwarten sie sogar ein Minus von 0,2% im dritten Quartal.

Für das Gesamtjahr könnte die deutsche Wirtschaftsleistung gemäss der Vorhersage der US-Bank sogar um 0,6% schrumpfen. Wobei sich hier auch der starke Rückgang der Staatsausgaben für die Coronahilfen zu Beginn des Jahres niederschlägt. Die Erwartung von Morgan Stanley rückt allerdings die jüngste Prognose des Internationalen Währungsfonds etwas in Perspektive, der jetzt –0,3% für dieses Jahr vorhersagt. Dies entspricht allerdings auch der mittleren Vorhersage der wichtigsten Prognostiker in Deutschland von Ende 2022.

Im Vergleich der verschiedenen Prognosen zeigt sich, dass die Energiekrise und der Totalangriff Russlands auf die Ukraine die deutsche Wirtschaftsleistung um 5,5% oder fast 210 Mrd. € in den Jahren 2022/23 drückt. Damit bleibt noch immer fraglich, wie stark die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank bereits wirken. Die hatten im Juli 2022 mit einem Schritt um 0,5 Prozentpunkte den Zinszyklus begonnen. Damals lag der Einlagensatz bei –0,5%, heute bei 3,5%. Am Donnerstag folgt höchstwahrscheinlich eine Erhöhung auf 3,75%.



