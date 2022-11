Anlegen leicht gemacht – Was Währungen für Anleger bedeuten Währungen zwischen Theorie und Praxis: Das Einmaleins der Währungsprognosen. Susanne Toren

Es ist nicht nur für Ferienreisen bedeutend, wie sich Währungen entwickeln. Bild: Alex White/iStockphoto/Getty Images

Gegen Ende des Jahres werden sich wieder die Währungsprognosen der Ökonomen für 2023 häufen. Wie es weitergeht mit der US-Devise & Co. etwa gegenüber dem Franken, ist selbst für den Privatanleger wichtig, der typischerweise keine bewussten Währungswetten eingeht, aber doch in Fremdwährungsanleihen oder in einen ETF (einen börsennotierten Fonds, Exchange Traded Fund) etwa auf den S&P 500 investiert. Denn aus der grossen Zahl der S&P-500-ETF gilt es sich zu entscheiden, ob der S&P 500 in der Originalwährung Dollar oder doch – zu einem geringen Aufpreis – in Franken vorgezogen wird.