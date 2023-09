Was zählt – Immer noch im Kohlezeitalter Klimasorgen hin oder her: Kohle ist nach wie vor ein bedeutender Primärenergieträger. Manfred Rösch

Auf leisen Sohlen raus aus den heissen Kohlen? Der Luftqualität und des Klimas willen die Dreckschleudern schliessen, in denen Kohle verbrannt wird? Keineswegs. Nach wie vor ist Kohle ein gigantischer Primärenergieträger. Zu diesen unverarbeiteten Energieträgern zählen, neben der Braun- und der Steinkohle, Erdgas, Erdöl, Kernbrennstoffe, Torf. Solche Primärenergie wird in Kraftwerken in andere Energieformen gewandelt (in Sekundärenergie; bspw. Strom aus Kohlekraftwerken) oder in Raffinerien aufbereitet. Was letztlich konsumiert wird – nach Umwandlungs- und Übertragungsverlusten und Abzug der stofflichen Verwertung –, ist Endenergie. In den beiden mit Abstand volkreichsten Ländern, in China und Indien, steht Kohle nach wie vor für über die Hälfte der Primärenergieträger. Überhaupt ist Asien unverändert stark kohleabhängig. Der Ausreisser nach oben, mit einem Anteil von über zwei Dritteln, ist allerdings Südafrika (trotz der grossen heimischen Kohleförderung sind dort allerdings Stromabschaltungen an der Tagesordnung). In Europa fällt Polen mit 42% aus dem Rahmen. Doch Putins Weckruf zeigt Wirkung: Ab 2026 werden Atomkraftwerke gebaut, insgesamt sechs sollen bis Mitte der 2040er-Jahre ans Netz gehen. Der Kohleanteil in Deutschland ist mit 19% beachtlich, zugleich ist das Land aus der Atomkraft ausgestiegen. Wo wird nun rationaler gehandelt, in Warschau oder Berlin?

