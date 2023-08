Was zählt – Schreckensbilanz des Terrors Der Blutzoll politisch motivierter Anschläge ist stetig gestiegen – doch er lag auch schon höher als heute. Mara Bernath

Die Taktiken variieren, doch das Ziel ist stets dasselbe: Terroristen wollen politische, religiöse oder ideologische Ziele erreichen, indem sie die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Seit den Siebzigerjahren hat sowohl die Zahl der Anschläge als auch die der Opfer deutlich zugenommen, wie die Daten der «Global Terrorism Database» zeigen, die von der Universität Maryland in den USA erhoben werden. Über einen Zeitraum von fünfzig Jahren sind weltweit mehr als 210 000 terroristische Anschläge verübt worden und dabei beinahe eine halbe Million Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten ist noch höher. Dieser schrecklichen Bilanz zum Trotz ist die Lage heute besser, als noch vor einigen Jahren: Von 2014 bis 2016 hat die Zahl der Anschläge einen neuen traurigen Höchststand erreicht, da gleich in mehreren Weltregionen die Sicherheitssituation eskalierte. Von der Krim-Halbinsel in der Ukraine und dem Pariser Ausgehviertel über Terror in Afghanistan, im Jemen und im Irak bis zu ­Gewalt in Bangladesch und Pakistan. Auch wenn die Zahl glücklicherweise wieder gesunken ist, leiden aktuell vermehrt die Sahelzone und die Philippinen unter Terrorismus. Doch es gibt auch Lichtblicke in den Daten. So ist eine Weltregion bereits seit längerem deutlich sicherer: Zentral- und Südamerika. Bereits seit fünfzig Jahre kaum von Terrorismus betroffen sind zudem Australien und Ozeanien.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

