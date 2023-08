Was zählt – Weinproduzenten Die globale Weinproduktion ist in den vergangenen zwanzig Jahren ziemlich stabil geblieben, jeweils etwa um die 240 Mio. Hektoliter (hl). Manfred Rösch

Im vergangenen Jahr resultierte eine vergleichsweise hohe Erzeugung von gut 258 Mio. hl. Davon stammten 49,8 Mio. hl aus Italien – entsprechend 19,3% am Total. Mit dem italienischen Jahresausstoss liessen sich nach grober Berechnung rund 2000 Wettkampf-Schwimmbecken füllen – was aber schade wäre. Über die Hälfte der weltweiten Weinproduktion stammt von den europäischen «grossen drei»: Italien, Frankreich und Spanien. Viele der nunmehr rund um den Planeten angepflanzten Rebsorten stammen ursprünglich aus Frankreich: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc oder Syrah. Die deutschen Winzer halten, nach den fünf grossen Überseeproduzenten, unter den Top Ten wacker mit; Gewächse von Rhein, Mosel und Main, vor allem weisse wie Riesling, stossen nicht allein im Heimmarkt auf rege Nachfrage. Immerhin in diesem einen edlen Wirtschaftszweig spielt Asien insgesamt keine wichtige Rolle. China ist mit bloss 1,6% Anteil auf Rang ­vierzehn. Gebrautes und Destilliertes ist im Osten gefragter als Gekeltertes. Der Anteil der Schweiz übrigens, vom ­Genfersee übers Wallis bis in die Bündner Herrschaft usf., ist mit 0,38% marginal, und der hiesige Wein wird nahezu ­ausschliesslich im Land konsumiert.

