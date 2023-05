Drohender US-Staatsbankrott – Washington einigt sich auf Schuldendeal Nach harten Verhandlungen wollen Republikaner und Demokraten die Schuldenobergrenze der USA anheben. Doch noch müssen beide Kammern des Kongress darüber abstimmen. Was Anleger jetzt wissen müssen. Valentin Ade , New York

US-Präsident Joe Biden und Republikaner-Chef Kevin McCarthy haben sich auf die Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt. Bild: Alex Brandon, File/AP Photo via Keystone

Die Parteien in Washington haben sich auf einen Deal geeinigt, der den Zahlungsausfall der USA verhindern soll. Die Demokraten um US-Präsident Joe Biden und die Republikaner um ihren Parlamentschef Kevin McCarthy sind bereit die Schuldenobergrenze von derzeit 31,4 Bio. $ für zwei Jahre bis nach der nächsten Präsidentschaftswahl anzuheben.

Dafür konnte McCarthy heraushandeln, dass die Ausgaben im Regierungshaushalt ebenfalls für zwei Jahre nicht steigen werden – mit Ausnahme der Ausgaben für Militär und Veteranen.

Zudem sollen nicht genutzte Covid-Hilfsgelder wieder einkassiert, Genehmigungsverfahren im Energiebereich vereinfacht sowie schärfere Arbeitsvorgaben für Sozialhilfeempfänger eingeführt werden. Der Deal beinhaltet ebenfalls die Kürzung um 10 Mrd. $ von Mitteln in ursprünglicher Höhe von 80 Mrd. $, die Biden für die Bundessteuerbehörde IRS vorgesehen hatte.

Unsichere Kantonisten

Zu den Verhandlungen zwischen den Parteien kam es, weil die Republikaner in der einen Kammer des US-Kongresses, dem Repräsentantenhaus, seit der vergangenen Parlamentswahl im November eine knappe Mehrheit haben. Liegen Weisses Haus und Kongress jeweils nicht in der Hand einer Partei, versucht die Partei, die nicht im Weissen Haus sitzt von der Regierung Konzessionen herauszuschlagen.

Nun müssen Republikaner und Demokraten ihren Deal in Gesetzesform giessen und durch beide Kammern des Kongresses bringen, ehe den USA am 5. Juni das Geld zur Begleichung ihrer Rechnungen ausgehen könnte. Letzteres könnte fatale Folgen für das Weltfinanzsystem haben. Vergangene Woche teilte die Ratingagentur Fitch mit, den USA die höchste Schuldnerklasse aberkennen zu wollen.

Am Mittwoch soll nun das Repräsentantenhaus abstimmen. «Wir gehen davon aus, dass McCarthy, in der Lage sein wird, gut zwei Drittel seiner Abgeordneten für den Deal zu gewinnen», sagt Jim Lucier, Gründer der Washingtoner Politikberatung Capital Alpha. Diejenigen, die nicht mitziehen, hätten «wahrscheinlich von vornherein nie für den Gesetzentwurf gestimmt».

Dabei handelt es sich um Abgeordneten am rechten Rand der Republikanerfraktion. Einige von ihnen verwehrten McCarthy bei seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten (Speaker) Anfang Jahr beharrlich die Stimme, sodass McCarthy am Ende fünfzehn Wahlgänge brauchte.

Senat könnte verzögern

Die Gruppe will viel deutlichere Ausgabenkürzungen sehen und sträubt sich grundsätzlich gegen Kompromisse mit dem politischen Gegner. McCarthy könnte sich deshalb im Nachgang zur Anhebung der Limite einem Misstrauensvotum aus der eigenen Fraktion gegenübersehen.

In einem Tweet schrieb McCarthy am Samstagabend von «einer grundsätzlichen Vereinbarung, die des amerikanischen Volkes würdig ist». Laut Binden «stellt die Vereinbarung einen Kompromiss dar, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will».

Angesichts einer dünnen Mehrheit von nur fünf Sitzen ist McCarthy also auf Stimmen der Demokraten angewiesen, von denen wiederum einige Abgeordnete Linksaussen gegen den Deal stimmen dürften, weil er überhaupt Ausgabenkürzungen vorsieht.

Doch auch wenn die nötige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu Stande kommt, muss das Gesetz immer noch durch die zweite Kammer, den Senat. Hier haben die Demokraten zwar eine Mehrheit von einer Stimme. Das Abstimmungsprozedere ist allerdings kompliziert und länger als in der anderen Kammer.

Rückenwind für Aktien

Sollte der Deal rechtzeitig den Kongress passieren sei, «die Seifenoper in Washington aus dem Weg geräumt», meint Peter Berezin, Chefstratege von BCA Research. Denn die Republikaner würden so wenig wie die Demokraten die Staatsausgaben wirklich reduzieren wollen. Unter dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump stiegen sie 13% und «schossen dann noch höher während der Pandemie».

Der potenziell abgewendete drohende Staatsbankrott sei nun laut Berezin «wahrscheinlich Rückenwind für Aktien». Denn das Umfeld stimme trotz des raschesten Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed seit den Achtzigerjahren nach wie vor.

Die Gewinne von Corpoarte America würden stärker wachsen als von Analysten angenommen, die Turbulenzen um die Banken haben sich gelegt, der Immobilienmarkt zeigt sich solide, die US-Produktion könnte ihr Tal durchschritten haben und die künstliche Intelligenz (KI) verspricht einen wahren Produktivitätsboom.

Angesichts der tiefen Erwartungen haben im ersten Quartal 77 % der Unternehmen im breiten US-Aktienindex S&P 500 die Gewinnschätzungen übertroffen und sich im Jahresvergleich stabil gehalten. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten die Analysten nun bessere Zahlen.

US-Titel mit Potenzial

«Wir gehen davon aus, dass dieser Rückenwind die nächste Rezession in den USA auf 2024 hinauszögern wird», sagt Berezin. Anleger sollten ihren Aktienpessimismus vorerst hintenanstellen und sich erst Richtung Ende des Jahres wieder defensiver positionieren.

«Finanz und Wirtschaft» hat eine Reihe an US-Aktienempfehlungen für 2023 zusammengetragen. Insbesondere lohnt sich ein Blick auf amerikanische Industrieunternehmen – ebenfalls, diejenigen, die stark bei den erneuerbaren Energien sind.

Auch im KI-Bereich hat FuW einige Empfehlung bereits schon zu Jahresanfang gegeben. Nach den Turbulenzen in der Finanzbranche sind zudem nun einige Bankaktien günstig zu haben. Und sollte sich zum Jahresende oder im kommenden Jahr die Konjunktur tatsächlich eintrüben, gibt es auch dafür Titel, die dann Sicherheit bieten.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.