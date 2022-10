IWF-Jahrestreffen – Washington warnt vor ungeahnten Finanzrisiken USA, G20 und internationale Organisationen wollen der Vielzahl an weltweiten Risiken begegnen – aus ganz eigensinnigen Motiven. Valentin Ade aus Washington

US-Finanzministerin Janet Yellen sicherte Entwicklungsländern in Schulden- und Hungerkrisen sowie der kriegsgeplagten Ukraine weitere Hilfen zu. Bild: AP Photo/Andrew Harnik

Pandemie, Ukrainekrieg, Inflation, Nahrungsmangel, Staatsschulden, Klimawandel und ein neuer Kalter Krieg. Die Welt ist derzeit reich an Krisen, und alle kamen sie zur Sprache am diesjährigen Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. In den USA im Wahljahr zentral ist die hohe Inflation, wogegen die US-Notenbank mit grossen Zinsschritten reagiert. Dadurch hat sich der Dollar gegenüber fast allen Währungen stark aufgewertet, was es für viele Schwellenländer nahezu unmöglich macht, ihre Staatsschulden zu bedienen, wird doch das Gros davon in Dollar aufgenommen.