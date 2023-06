Objektiv – Wasser Meerwasser entsalzen: Das kann helfen gegen sich häufende Dürreperioden. Doch so gewonnenes Süsswasser ist teuer. Manfred Rösch

Bild: Emilio Morenatti/AP Photo/Keystone

Doch keine Fehlinvestition: Die Entsalzungsanlage Llobregat lief nach ihrer Inbetriebnahme 2009 jahrelang nur auf niedrigsten Touren. Im Grossraum Barcelona mit seinen rund 5 Mio. Einwohnern wurde das Süsswasser wie gewohnt zu zwei Dritteln aus Flüssen und zu einem Drittel aus Quellen bezogen; entsalztes Meerwasser trug nur marginal zur Versorgung bei. Passé. Nach über dreissig Monaten schierer Dürre im Nordosten Spaniens und weitherum bedenklich gesunkenem Pegelstand in den Stauseen sind die Kapazitäten der Anlage nun voll ausgelastet. Sie saugt Meerwasser etwa 2 km vor der Küste an und pumpt es mit ­hohem Druck durch ein Reinigungs- und Filtersystem. Aus 1 Liter Meerwasser werden am Ende etwa 0,45 Liter trinkbares Süss­wasser gewonnen, 0,55 Liter bleiben als unbrauchbare ­Salzlake übrig. Der Entsalzungsprozess braucht viel Energie (die nicht ausschliesslich aus «grüner» Erzeugung stammt). Da erstaunt es nicht, dass in Llobregat die Produktion von ­1000 ­Litern entsalztem Wasser 0.70 € kostet, die Aufbereitung der gleichen Menge Flusswasser dagegen nur 0.20 €. Spanien betreibt rund 800 Entsalzungsanlagen. Immerhin: Die Ressource Meerwasser ist so gut wie unerschöpflich.

