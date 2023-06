Private Markets gewannen in einem schwierigen Marktumfeld immer mehr an Fahrt. Institutionelle Anleger suchen vermehrt den Weg über Privatmarktanlagen. Die besseren Renditeaussichten sprechen für sich. Doch wie viel Gewichtung sollen sie in einem Portfolio bekommen? Gibt es auch Möglichkeiten, den Privatanlagenmarkt zu demokratisieren und zu öffnen?