Wechsel im Management – GAM soll neuen CEO erhalten Die Aktionärsgruppe NewGAMe schlägt vor, Ende September den jetzigen GAM-Chef Peter Sanderson durch Randel Freeman zu ersetzen.

Nach dem Scheitern der Übernahme von GAM durch den britischen Asset-Manager Liontrust hatte NewGAMe eine kurzfristige Finanzierung sowie ein langfristiges Engagement in Aussicht gestellt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Beim angeschlagenen Vermögensverwalter GAM dürfte es bereits bald zu einem Wechsel an der operativen Spitze kommen. Die GAM-Aktionärsgruppe NewGAMe schlägt Randel Freeman als Nachfolger des jetzigen GAM-Chefs Peter Sanderson vor.

Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen werde Freeman kurz nach der ausserordentlichen Generalversammlung am 27. September zum CEO ernannt, heisst es in einer Mitteilung von NewGAMe vom Mittwoch. Sanderson steht - neben dem aktuellen Verwaltungsrat - seit längerem in der Kritik der Investorengruppe.

Freeman ist den Angaben zufolge US-amerikanischer, britischer und Schweizer Staatsbürger. Von 2017 bis 2023 war er Mitglied des Anlageausschusses von Sterling Strategic Value, einem der ältesten aktivistischen Investoren in Europa. Im Laufe seiner Karriere hat er drei Vermögensverwaltungsfirmen gegründet, zahlreiche alternative Investmentfonds verwaltet und in über 60 Ländern investiert.

Nach dem Scheitern der Übernahme von GAM durch den britischen Asset Manager Liontrust hatte NewGAMe eine kurzfristige Finanzierung sowie ein langfristiges Engagement in Aussicht gestellt. Im Gegenzug erklärte sich der jetzige GAM-Verwaltungsrat bereit zurückzutreten. An der GV Ende September sollen noch zu benennende NewGAMe-Kandidaten in das Aufsichtsgremium gewählt werden.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.