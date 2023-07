Ansprachen von Magistratspersonen zum Nationalfeiertag am 1. August fallen meist wohlwollend aus. Zum Geburtstag wird Lobendes über die Schweiz gesagt. Man erinnert an die historischen Wurzeln, appelliert an den freundeidgenössischen Gemeinsinn und mahnt zur Bescheidenheit in den Ansprüchen an den Staat. Das alles mit gutem Grund: Die Schweiz ist nach den gängigen Indikatoren weiterhin beneidenswert attraktiv und bietet viel Lebensqualität. Die anhaltende Zuwanderung zeigt es.

Aber wie jeder Erfolg ist der breite Schweizer Wohlstand eine flüchtige Sache. Schauen wir genau hin, überlagert die gute Konjunktur erhebliche strukturelle Schwächen und wirtschaftspolitische Baustellen, die bei einer besseren Verfassung unserer Nachbarländer schon lange an die Oberfläche gekommen wären. So verschleppen wir die finanzielle Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme seit Jahren, überdecken unproduktive Unternehmen mit rekordhohen Subventionen oder verheddern uns in einem immer engeren Regulierungsdickicht, das jeden Lebensbereich einer staatlichen Feinsteuerung aussetzt.

Wäre es nicht Zeit für eine weniger besinnliche Rede am 1. August? Für ein Plädoyer für Reformen, das sich sowohl von Allgemeinplätzen wie auch den immer gleichen Ritualen der Tagespolitik abhebt?

Gelegentlich bewirken Weckrufe etwas. Folgenreich war das «Manifest der Marktwirtschaft» des damaligen deutschen Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff 1982. Ein Grundsatzpapier zur Ausrichtung der deutschen Wirtschaftspolitik, dessen schonungslose Analyse und klare ordnungspolitische Vision den Bruch der sozialliberalen Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt und eine tiefgreifende wirtschaftspolitische Wende einleitete.

Eine Provokation

Um die Bedeutung des «Lambsdorff-Papiers» einschätzen zu können, blenden wir fünfzig Jahre zurück. Nach goldenen Jahren des deutschen Wirtschaftswunders und einer an den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards ausgerichteten Wirtschaftspolitik wandte sich der Zeitgeist Ende der Sechzigerjahre der keynesianisch inspirierten Globalsteuerung zu.

Die Wirtschafts- und Finanzpolitik stand von da an im Dienst der Konjunkturstabilisierung, mit sichtbaren Folgen: Die sozialliberale Koalition setzte ihren Schwerpunkt auf deutlich mehr Staat und Einkommensumverteilung und verliess die Grundlagen der stabilitätsorientierten Finanz- und Wirtschaftspolitik ihrer Vorgänger.

Nach anfänglichen Erfolgen nützte sich die Dauerstimulierung der Wirtschaft jedoch ab und mündete in den Siebzigerjahren in eine hartnäckige Stagflation. Allein zwischen 1979 und 1982 wurden neun Konjunkturprogramme verabschiedet – dennoch stiegen Arbeitslosenrate, Staatsverschuldung und Inflation weiter. Noch im April 1982 verabschiedete die Kanzlerpartei auf dem Parteitag Forderungen für noch mehr Ausgabenprojekte, die mit umfangreichen Steuererhöhungen zu finanzieren gewesen wären.

In dieser Situation fasste sich Otto Graf Lambsdorff als Wirtschaftsminister des Koalitionspartners ein Herz und forderte am 9. September 1982 eine deutliche Abkehr von der Globalsteuerung der Wirtschaft hin zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft. Ihm war bewusst, dass ein solcher Weckruf als Provokation aufgefasst werden musste und liess verlauten: «Diese Überlegungen gehen weit über den konventionellen Rahmen der bisher als durchsetzbar angesehenen Politik hinaus.»

«Umso wichtiger wäre ein Appell, Eigeninitiative nicht durch immer engmaschigere Regulierung zu ersticken.»

Das Manifest umfasste vier Kernforderungen: die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, eine investitions- und leistungsfördernde Steuerpolitik, die Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme und eine Revitalisierung der Marktwirtschaft durch Abbau von Bürokratie und Stärkung von Wettbewerb.

Geschwächt durch den massiven Widerstand der eigenen Partei gegen den Nato-Doppelbeschluss, konnte Kanzler Helmut Schmidt (SPD) nicht auch noch den diametral entgegengesetzten Forderungen seines Koalitionspartners (FDP) in der Wirtschaftspolitik nachgeben. Eine Woche nach dem Weckruf des «Manifests der Marktwirtschaft» entliess er die liberalen Minister aus dem Kabinett. Die sozialliberale Koalition zerbrach, woraufhin Kanzler Schmidt sein Amt per konstruktivem Misstrauensvotum im Bundestag am 1. Oktober 1982 verlor.

Die neue christlich-liberale Koalition unter Kanzler Helmut Kohl vertraute daraufhin Otto Graf Lambsdorff wiederum das Wirtschaftsressort an. Unter neuen Voraussetzungen wurde das «Manifest der Marktwirtschaft» doch noch zur Leitlinie einer wirtschaftspolitischen Wende.

Marktwirtschaftliche Wende

Otto Graf Lambsdorff hatte wichtige Fürsprecher. Bereits in seinem Jahresgutachten von 1976/77 mahnte der Sachverständigenrat (Rat der Weisen) an, dezidierter zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik überzugehen. Auch die Deutsche Bundesbank unterstützte den Kurs der marktwirtschaftlichen Wende. Damit war der Aufruf so breit getragen, dass er nach dem Rücktritt des Wirtschaftsministers 1984 infolge der Flick-Spendenaffäre auch unter den Nachfolgern weiterverfolgt wurde.

Was hat das Manifest für die Marktwirtschaft gebracht? Eine viel beachtete Evaluation der wirtschaftspolitischen Wende wurde 1987 von den renommierten Ökonomen Martin Hellwig und Manfred Neumann in der internationalen Fachzeitschrift «Economic Policy» vorgenommen. Besonders der Konsolidierung des öffentlichen Haushalts bescheinigten die Autoren ein respektables Resultat. Sie habe das Vertrauen der Investoren zurückgebracht und einen unmittelbaren Wachstumsimpuls für die deutsche Wirtschaft ausgelöst.

Damit inspirierten die Autoren eine gesamte Forschungsagenda zu nicht-keynesianischen Effekten von erfolgreichen Budgetkonsolidierungen, die der Harvard-Ökonom Alberto Alesina ab den späten Neunzigerjahren vertrat. In der Arbeitsmarktpolitik und in der Rentenpolitik war die Regierung Kohl dagegen weit weniger erfolgreich. Spätestens mit der Wiedervereinigung ab 1990 erlahmte die marktwirtschaftliche Erneuerung vollends.

Die Gefahren des hohen Ausgabenwachstums

Zurück zur Schweiz. Es ist verlockend, am Nationalfeiertag sich selbst zu loben und dem Publikum den süssen Wein der Schweizer Erfolgsgeschichte auszuschenken, die einem Perpetuum Mobile gleich Wohlstand schafft. Doch Wohlstand verdankt sich nicht einem glücklichen Schicksal, sondern dem Schweiss von Unternehmern und Arbeitnehmern. Nötig wäre also Kritik an der fehlenden Langfristorientierung in der aktuellen Wirtschaftspolitik. Die Schweiz hat es sich zu bequem gemacht. Um nur eine Zahl zu nennen: Die Bundessubventionen betragen mittlerweile 48,5 Mrd. Fr. pro Jahr.

Umso wichtiger wäre ein Weckruf, der auf die Gefahren des hohen Ausgabenwachstums der vergangenen Jahre in der Schweiz hinweist. Umso wichtiger wäre ein Appell, Eigeninitiative nicht durch immer engmaschigere Regulierung zu ersticken. Umso wichtiger wäre das Plädoyer für eine langfristige Konsolidierung der sozialen Sicherung. Umso wichtiger wäre der deutliche Hinweis, dass die Kosten der Zuwanderung das Sozialmodell Schweiz immer stärker herausfordern.

Ein Weckruf für die marktwirtschaftliche Revitalisierung der Schweiz könnte viel bewirken für die breite Bevölkerung – besonders, wenn er von einer Magistratsperson so mutig wie glaubwürdig vertreten würde.

