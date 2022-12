Konsumgüter – Weihnachten befeuert Fast Fashion Konsum Die schnelle Abfolge neuer Kollektionen ist in einigen Kreisen schon fast ein Schimpfwort. Doch auch im neuen Jahr werden wieder mehr Konsumenten zu den ethisch fragwürdig und möglichst günstig produzierten Hemden und Schuhen greifen. Simone Stern

Unter den Fast-Fashion-Marken ist Zara, die dem spanischen Unter­nehmen Inditex gehört, als vertikal integriertes Geschäftsmodell die mit Abstand stärkste. Bild: Hauke-Christian Dittrich/KEYSTONE

Um die Festtage herum schwebt der Mythos, man brauche neue Outfits, um alte Bekannte zu beeindrucken. Durch den dezemberlichen Präsentationsdruck, die konsumgetriebenen sozialen Medien und das Abklingen der Pandemie wird der allgemeine Kleider- und Accessoirekauf um die Weihnachtszeit stark befeuert.

Da Fashion als Kategorie so breit ist, wurde sie hier zweigeteilt. In dieser Box lassen wir Mode, die zu den ­Luxusmarken im Neu­verkauf gehört, erst einmal aussen vor und konzentrieren uns auf die Kategorien Fast ­Fashion und Secondhand.

Die schnelle Abfolge neuer Kollektionen ist in einigen Kreisen schon fast ein Schimpfwort. Doch laut Andreas Liedtke, Managing Director beim Unternehmensberater Boston Consulting Group, werden im Neujahr wieder mehr Konsumenten zu den ethisch fragwürdig und möglichst günstig produzierten Hemden und Schuhen greifen, wie Fast Fashion sie meist hervorbringt. «Die Modenachfrage ist da, die Leute wollen nach Aufhebung der Covid-bedingten Einschränkungen wieder mit neuen Kleidern rausgehen.» Bisher befriedigten umwelt- und materialbewusste Konsumenten diesen Drang ohne oder mit wenig Fast Fashion. Doch ab dem Neujahr soll sich das ändern. Der Inflationseffekt wird ab 2023 für ­Konsumenten mittlerer und tieferer sozialer Schichten so spürbar sein, dass sie auf günstigere Kleider umsteigen müssen, um ihre Modeverbrauchsrate beizubehalten.

Unter den Fast-Fashion-Marken ist Zara, die dem spanischen Unter­nehmen Inditex gehört, als vertikal integriertes Geschäftsmodell die mit Abstand stärkste. Neue Designs können vom Entwurf bis zum Verkauf inhouse gesteuert werden, was eine unschlagbare Geschwindigkeit erlaubt. Ana­lysten der amerikanischen Bank Citi betiteln Inditex als ihren Favoriten im europäischen Detailhandel, sie dürfte die Herausforderungen des nächsten Jahres am besten überstehen. Im ­Vergleich zu anderen Ketten wie der schwedischen H&M schafft sie es, bei jüngerer und Online-affiner Kundschaft an Momentum zu gewinnen.

Ein vorteilhafterer Effekt des tieferen Budgets – zumindest für die Umwelt – ist der Schub, den Secondhand-Läden und andere nachhaltige Geschäftsmodelle erleben werden. «Eine Prada-Tasche kann im Secondhand fast genauso teuer wie neu verkauft werden», sagt Liedtke. Calida-Group-CFO Sacha Gerber sieht schon um die Weihnachtszeit erhöhte Nachfrage nach Produkten aus nachhaltigen Materialien. Ausserdem im Trend: Kol­lektionen für die ganze Familie im gleichen Weihnachtsdesign. Loyale Kunden mit Nachwuchs – so federt die Wäschegruppe die verschlechterte Konsumentenstimmung 2022 ab.

