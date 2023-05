Nach Notübernahme durch UBS – Weitere Anwaltskanzlei klagt gegen CS-Anleihenausfall Wegen der verfügten Wertloserklärung der sogenannten AT1-Anleihen von Credit Suisse hat nun eine weitere Kanzlei eine Klage gegen die Finma eingereicht.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan die Einreichung einer Klage vor Bundesverwaltungsgericht angekündigt. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Im juristischen Streit um die von den Schweizer Behörden verfügte Wertloserklärung der sogenannten AT1-Anleihen der Credit Suisse hat eine weitere Anwaltskanzlei eine Klage gegen die Finanzmarktaufsicht Finma eingereicht. Pallas Partners vertritt nach eigenen Angaben Investoren mit AT1-Anleihen im Wert von über 1,65 Mrd. $.

Die in New York und London vertretene Anwaltskanzlei vertrete zwei Gruppen von AT1-Obligationären, heisst es in einer Mitteilung, welche die Kanzlei bereits am Dienstag an angelsächsische Medien verbreitet hatte. Die erste Gruppe umfasse über 90 globale institutionelle Investoren und Asset Manager mit AT1-Anleihen im Wert von über 1,35 Mrd. $. Die zweite Gruppe bestehe aus Kleinanlegern und Family Offices mit Anleihen über gut 300 Mio. $.

Pallas verlangt in der Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht laut Mitteilung, dass die Abschreibung der Obligationen im Zuge der Notübernahme der schwer angeschlagenen CS durch die UBS als ungültig erklärt wird. Das Vorgehen der Finma stellt laut den Anwälten eine «willkürliche Verletzung der Eigentumsrechte» der AT1-Inhaber und verstosse damit gegen die Verfassung.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan die Einreichung einer Klage vor Bundesverwaltungsgericht angekündigt. Die international tätige Kanzlei vertritt gemäss ihren Angeben eine Gläubigergruppe, die mit 4,5 Mrd. Fr. mehr als ein Viertel der betroffenen Obligationen hält. Dazu gehört auch die Pensionskasse der Migros. Vergangene Woche hatte Quinn Emmanuel zudem ein koordiniertes Vorgehen mit fünf Partnerfirmen bekanntgegeben.

Im Rahmen der am 19. März von den Behörden verfügten Übernahme der kriselnden Credit Suisse durch die UBS waren die sogenannte Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) der CS mit einem nominalen Wert von insgesamt rund 16 Mrd. Fr. für wertlos erklärt worden. Der Entscheid hatte auch international hohe Wellen geworfen.

