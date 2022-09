Energiekrise in der Schweiz – SFS erwägt weitere Preiserhöhungen Wegen der hohen Energiekosten ist SFS mit Kunden über Preissteigerungen im Gespräch. AWP

SFS ist ein weltweit führender Spezialist für die Entwicklung und die Herstellung von Präzisionsformteilen und mechanischen Befestigungssystemen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Metallverarbeiter SFS zieht aufgrund der stark steigenden Energiepreise weitere Preiserhöhungen in Betracht. Dafür hätten sich die wegen des Ukrainekriegs gestiegenen Rohstoffpreise wieder etwas beruhigt.



"Wir sehen bei den Rohmaterialen wieder Preise im uns bekannten Bereich", sagte CEO Jens Breu am Investorentag in Heerbrugg. Dagegen dürften die Preissteigerungen bei fertigen Produkte wohl noch bis ins nächste Jahr anhalten. "Wir diskutieren mit Kunden deshalb über weitere Preiserhöhungen", so Breu. Insgesamt würden Debatten über höhere Preise mit grösseren Kunden mehr Zeit in Anspruch nehmen als mit kleineren Unternehmen.



Auch wegen der stark steigenden Energiepreise sieht sich SFS gezwungen, weitere Preissteigerungen in Erwägung zu ziehen. Allen voran sei Europa betroffen, wo das Unternehmen 85 seiner 140 Standorte betreibt. Denn die Energiepreise würden in Nordamerika und Asien nicht so stark steigen wie hierzulande.

Erneuerbare Energien helfen

Die Auswirkungen eines möglichen Energiemangels seien schwer einzuschätzen. Dabei setzt SFS zum Teil schon auf erneuerbare Energien. Im Mai kündigte das Unternehmen den Bau einer Windenergieanlage auf dem Firmengelände in Heerbrugg an. Diese soll jährlich 5 Gigawattstunden Strom produzieren.



Aktuell verfügt SFS in Heerbrugg bereits über eine Photovoltaikanlage, welche rund 10% des eigenen Strombedarfs in der Schweiz deckt. Mit der neuen Windenergieanlage soll dieser Anteil nochmals um 10% ausgebaut werden.

Ziele für 2022 bestätigt

Zudem hat SFS trotz der steigenden Energiepreise und der herausfordernden geopolitischen Lage die Ziele für das Gesamtjahr 2022 bestätigt. Dies aber unter der Bedingung, dass sich die Situation nicht signifikant verschlechtere.



Das Rheintaler Unternehmen peilt vor der Konsolidierung von Hoffmann ein Umsatzwachstum von 3 bis 6% an, wie SFS am Investorentag bestätigte. Dabei soll die Akquisition der deutschen Hoffmann-Gruppe zusätzlich 720 bis 770 Mio. Umsatz generieren. Zudem rechnet SFS für das laufende Geschäftsjahr mit einer Ebit-Marge von 12 bis 15%.

