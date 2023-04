Nach der CS-Übernahme – Weitere US-Investorengruppe reicht Sammelklage gegen CS ein Das Anwaltsbüro Kessler Topaz Meltzer & Check hat gegen Credit Suisse wegen Irreführung Klage beim Bezirksgericht New Jersey eingereicht.

Die Sammelklage wurde gemäss den Angaben vom Anleger Patrick Calhoun eingereicht. Bild: boonchai wedmakawand/Getty Images

Gegen die CS ist in den USA eine weitere Sammelklage eingereicht worden. Anleger werfen der Credit Suisse vor, Wertpapierbetrug begangen zu haben, indem die Verantwortlichen Tatsachen in Bezug auf das Geschäft, den Betrieb und die Aussichten der Bank falsch dargestellt hätten.



Das Anwaltsbüro Kessler Topaz Meltzer & Check hat deshalb gegen die CS wegen Irreführung Klage beim Bezirksgericht New Jersey eingereicht, wie einer Mitteilung der Kanzlei vom Donnerstag zu entnehmen ist. Wegen der irreführenden Aussagen der Credit Suisse gegenüber der Öffentlichkeit hätten Anleger erhebliche Verluste erlitten, heisst es in der Meldung.



Laut den Angaben gehören auch Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann, CEO Ulrich Körner und Finanzchef Dixit Joshi zu den Beschuldigten. Unter anderem werfen die Kläger Lehmann vor, er habe in einem Interview im Dezember fälschlicherweise angegeben, dass die Geldabflüsse nicht nur «vollständig abgeflacht» seien, sondern sich sogar «teilweise umgekehrt» hätten.



Die Kanzlei ist nun auf der Suche nach Klägern, die im Namen aller Mitglieder der Sammelklägergruppe den Rechtsstreit führen oder passiv im Hintergrund agieren wollen. Die Sammelklage wurde laut den Angaben vom Anleger Patrick Calhoun eingereicht.



Bereits Mitte März gab es Medienberichte, wonach die CS in den USA von einer Gruppe Aktionäre verklagt wird. Damals ging es um die gleichen Vorwürfe.

AWP

