Schweinezüchter will an die SIX – Weiterer China-Zuwachs für Schweizer Börse Der Markt für GDR-Zertifikate in Zürich wird grösser. Die in Shenzhen kotierte Muyuan Foods plant die Ausgabe von Zertifikaten in Höhe von 1,5 Mrd. $. Alexander Trentin

Anleger können in Zürich bald in eine chinesische Schweinezucht investieren. Bild: konglinguang/Getty Images

Ein weiterer chinesischer Titel will an die Schweizer Börse: Die in Shenzhen kotierte Muyuan Foods will dafür den «China-Switzerland Stock Connect» nutzen, wobei Hinterlegungsscheine (Global Depositary Receipts, GDR) der chinesischen Titel an der SIX kotiert werden.