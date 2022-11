Die Hauptziele der Studie wurden verfehlt. Bild: TEK Image/Science Photo Library/Getty Images

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8 Uhr

Roches Alzheimer-Wirkstoff Gantenerumab konnte die Krankheit nicht statistisch signifikant bremsen. Eine der zwei Phase-III-Studien mit je tausend Teilnehmern verlangsamte den geistigen Zerfall um 8%, die andere um 6%. Das ist zu wenig. Das Resultat ist umso enttäuschender, als die Erwartungen nach dem Erfolg eines ähnlichen Wirkstoffs von Biogen und Eisai gestiegen waren. Ihr Lecanemab verlangsamte die Krankheit um 27%. Roche teilt mit, ihr Gantenerumab habe die Ablagerungen von Beta-Amyloid im Gehirn nicht so gut abgebaut, wie sie selbst erwartet hatte. Die Ablagerungen gelten als Treiber der neurodegenerativen Demenzerkrankung. Mehr Details will der Konzern an einer Konferenz Ende November bekannt geben. Er wird die Resultate der zwei Studien unter die Lupe nehmen – auch um künftige Wirkstoffe und Studien zu optimieren. Denn Roche hat umgehend mitgeteilt, sie wolle weiterhin an Alzheimer-Medikamenten forschen. Ausserdem könnte sie in ein, zwei Jahren einen Alzheimer-Bluttest auf den Markt bringen. Für Anleger dürfte das ein kleiner Trost sein. Mit den Aktien wird es heute erst einmal abwärtsgehen, obschon viele Analysten keine Umsatzschätzungen für Gantenerumab in ihrem Modell hatten. Ein Kurstaucher könnte eine Art reinigendes Gewitter sein. Denn mit den negativen Studienresultaten fällt auch eine Unsicherheit weg, die die Titel in den vergangenen Monaten belastet hat.