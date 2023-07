FuW-Top-5 – Welche Aktien im Euroraum Sicherheit bieten Die Favoritenauswahl attraktiver Titel aus Europa wird defensiver. Eine vernünftige Bewertung sowie eine hohe Dividende sind Trumpf. Ivo Ruch

Der französische Baukonzern Vinci vereint viele Argumente, die Anleger vor Verlusten schützen sollten. Bild: Seng Kui Lim/500px/Getty Images

Der Schwung ist weg. In den ver­gangenen drei Monaten sind die Aktien aus dem Euroraum mehrheitlich seitwärts gelaufen, gebremst von zunehmenden Rezessionssorgen. Das Sentix-Konjunkturbarometer ist im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken, und zwar auf den tiefsten Stand seit November 2022. In den USA hingegen könnte sich die Konjunktur besser halten als ursprünglich befürchtet.