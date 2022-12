Dekantiert – Welcher Wein zum Weihnachtsessen passt Eine passende Kombination zum klassischen Schweizer Festessen Fondue Chinoise zu finden, ist eine geschmackliche Herausforderung. Markus Fuchs Weinakademiker

Weihnachten steht vor der Tür. In vielen Schweizer Familien ist das Essen zum Festtag jedes Jahr das gleiche: Fondue Chinoise. Bild: Getty Images/EyeEm Premium

Kaum ein Thema beschäftigt Weinliebhaber mehr, als welcher Wein zu welchem Essen passt. Dutzende von Büchern warten mit Tausenden «perfekter» Kombinationen auf. Und ob der vielen Möglichkeiten verzagt der Weinliebhaber und denkt, dass er eigentlich doch nur alles falsch machen kann.

Gute Weine gibt es viele. Doch welcher Wein zu Weihnachten aufgetischt werden soll, ist eine ganz andere Frage, als welcher Wein zu klassischen Festtaggerichten wie Fondue Chinoise oder Filet Wellington passt. Doch der Reihe nach.

Zu festlichen Fleischgerichten passen fast alle Rotweine. Je nach Gusto. Aber welcher Rotwein passt zu Beilagen wie Nudeln oder Pommes Frites? Zu Pfif­ferlingen? Zu Salzgurken? Zu Curry- und

Knoblauchsaucen? Zu Gemüse oder Früchten?



Eigentlich harmoniert kein Wein mit diesen Beilagen. Und wenn eine Empfehlung abgegeben werden müsste, so lautete sie am ehesten: Allround-Rotweine, unkomplizierte Weine, die Trinkfreude bereiten. Weine, um die es nicht zu schade ist, die einen finanziell nicht ruinieren.

Realistischerweise werden die unkomplizierten Alltagsweine jedoch nicht zu Festmahlzeiten kredenzt. Zu solchen Anlässen steht ein vollmundiger, gereifter, alkoholreicher und oft auch teurer Wein auf dem Tisch. Das Festtagsmenü stellt also erhebliche Ansprüche an die passende Kombination von Wein und Speisen.

Eigentlich gibt es nur zwei Gründe, weshalb wir uns über das Kombinieren von Wein und Speisen überhaupt Gedanken machen sollten. Erstens, weil sich Geschmäcker in Speisen und Wein negativ beeinflussen und so den Genuss stören können. Zweitens, weil sich Geschmäcker auch positiv ergänzen und damit umso mehr Genuss bringen können.

Als «störend» kann beispielsweise die Kombination von fettigem Lachs mit einem schweren Rotwein genannt werden, denn die aus den Tanninen stammenden Bitterstoffe des Weins verstärken die tranigen Noten des Lachses zusätzlich. Als «ergänzendes» Beispiel kann ein nicht zu stark gewürztes Curry-Gericht ­genannt werden, dessen Schärfe durch einen leicht süsslichen Wein mit genügend Säure gut gepuffert wird.

Für das eingangs erwähnte Fondue Chinoise lässt sich daraus folgern, dass die Wein-Speise-Harmonie mit den Beilagen kaum erzielt wird, denn ihre Geschmäcker wie Säure, Salzigkeit, Süsse oder Bitterkeit sind in diesen Beilagen meist viel ­kräftiger als im Wein. Genau genommen lässt sich hier aber auch nicht von einer gegenseitigen Beeinflussung sprechen. Vielmehr darf davon ausgegangen werden, dass praktisch immer die Speise den Wein entweder kaputtmacht oder aber positiv unterstützt.

Und diese positive Unterstützung –wenn auch nicht unbedingt immer die ­sogenannte Marriage – erzielt man mit den kräftigen Festtagsweinen aus den klassischen französischen, italienischen oder schweizerischen Topgebieten allemal. Diese Weine ergänzen das Hauptgericht, nicht die Beilagen.

Die Frage, welcher Wein zu klassischen Festtaggerichten wie Fondue Chinoise oder Filet Wellington inklusive ­Beilagen passt, ist also kaum zu beant­worten. Die Behandlung der Frage, welcher Wein zu Weihnachten aufgetischt werden soll, jedoch schon, auch wenn oder gerade weil sie stark subjektiv ist. Denn was einen Festwein ausmacht, ist eine persönliche Angelegenheit, die auch oder sogar ausschliesslich individuell angegangen werden soll.

Wer diese Herausforderung nicht annehmen will oder kann, darf sich getrost auf den alljährlichen Weinmarketing-­Kalender verlassen. Auf die Auswahl an ­etwas teureren Weinen also, die die ­Händler auf die Festtage hin bewerben. Auch wenn die Kampagnen plakativ und kommerziell erscheinen mögen, sie liefern doch reichlich Auswahl an entsprechenden Erzeugnissen. Schöne Festtage.

