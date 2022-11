Gelesen – «Weltgeist in Zürich – Ereignisse, Schauplätze und Lichtgestalten zur Zeit der Aufklärung» Die Limmatstadt war im 18. Jahrhundert ein Zentrum des Kulturaustauschs. Arno Schmocker

Das «Athen an der Limmat» war im 18. Jahrhundert eine kleine eidgenössische Handelsstadt, doch zugleich ein Zentrum des europäischen Kulturaustauschs. Das reich und prächtig bebilderte Buch schildert den frischen Wind ­ im damaligen Zürich in knappen, kurzweiligen Anekdoten und Biografien.

Etwa am Beispiel der Genussmittel: Tee und Kaffee kamen ­damals so richtig in Mode, der Überseehandel der Kolonialmächte machte es möglich. Das trug erheblich zur Verbesserung der Volks­gesundheit bei. Zuvor war im Alltag wegen der schlechten Qualität des Wassers wesentlich mehr Wein und Bier getrunken worden als zu heutigen Zeiten, sodass vermutlich halbe ­Völker stets leicht beduselt lebten.

Kaffee nun war das Getränk der Aufklärung schlechthin: Er machte wach und nüchtern. In Kaffeehäusern trafen sich bürgerliche Männer und debattierten lebhaft. Eine köstliche Anekdote betrifft den jungen Goethe, der 1775 die Limmatstadt und einige ihrer bekannten Köpfe besucht hatte. Es war Sommer, und es war warm, ­weshalb Goethe und Begleiter während einer Bootsfahrt in den Zürichsee hüpften, wie Gott sie erschaffen hatte – was einige von der ­Aufklärung offenbar noch nicht so richtig ­erfasste Zürcher Landleute zu Protest und Steinwürfen veranlasste.

Bodmer, Breitinger, Füssli, Lavater und andere – an weit über die Stadt und die Schweiz hinaus bekannten Gestalten fehlte es in Zürich wahrlich nicht. Herausgegriffen sei Salomon Gessner, der mit seinen «Idyllen» einen beträchtlichen literarischen Erfolg landete; sie wurden, unerhört, in zwanzig Sprachen übersetzt. Doch das war um 1770. Schon bald änderten sich die Zeiten; Gessner starb kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution. Das war die Ironie an der Geschichte: Zürich war zwar bemerkenswert offen für Neuerungen in ­Handel und Kultur, blieb jedoch verkrustet im Gesellschaftlichen und im Politischen. Ein ­exklusiver Zirkel regimentsfähiger Familien ­beherrschte immer noch alles. Der Sturm aus Paris fegte das alte Zürich denn auch hinweg.

