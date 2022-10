Quartalszahlen – Weltgrösster Staatsfonds aus Norwegen mit rund 44 Mrd. € Verlust Turbulente Zeiten haben das dritte Quartal gekennzeichnet. Die Kapitalrendite des etwa 1,16 Mrd. € schweren Fonds lag von Juli bis September bei –4,4%.

Der 1998 gegründete Staatsfonds investiert die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor. Bild: piola666/Getty Images

Der norwegische Staatsfonds hat im dritten Quartal im Zuge der globalen Wirtschaftsunsicherheiten einen Verlust von umgerechnet rund 44 Mrd. € erlitten. Wegen der schwächelnden Aktienmärkte infolge von Kriegs-, Inflations- und Rezessionsängsten wies der weltgrösste Staatsfonds am Freitag ein Minus von 449 Mrd. Kronen aus. Die Kapitalrendite des etwa 1,15 Bio. € schweren Fonds lag damit von Juli bis September bei minus 4,4% – er schnitt aber immer noch um 0,14 Prozentpunkte über der Rendite seines Referenzindexes ab.

Die Rendite war bei Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und nicht börsennotierten Immobilien negativ, sagte der Vize-Chef des Fondsbetreibergesellschaft Norges Bank Investment Management, Trond Grande. «Das dritte Quartal war durch steigende Zinsen, hohe Inflation und den Krieg in Europa gekennzeichnet. Dies hat sich auch auf die Märkte ausgewirkt», so Grande. Der 1996 gegründete Staatsfonds investiert die Einnahmen des norwegischen Staates aus dem Öl- und Gassektor. Er ist weltweit an mehr als 9300 Unternehmen beteiligt, wobei er 1,3% aller börsennotierten Aktien besitzt.

REUTERS

