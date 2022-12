Globale Einkaufsmanagerindizes – Weltkonjunktur mit kleinen Lichtblicken In Europa wird die Talfahrt der Vorlaufindikatoren gebremst. Die US-Unternehmer schrauben indes ihre Beschäftigungspläne zurück. Sylvia Walter

In einer Fabrik für Saris im indischen Bundesstaat Rajasthan werden die Stoffe zum Trocknen aufgehängt. Die indischen Unternehmer sind überaus optimistisch. Das Land führt das globale Ranking an. Bild: Tuul & Bruno Morandi/The Image Bank RF via Getty Images

In diesen Tagen sind alle Augen auf das Reich der Mitte gerichtet. Bilder der Proteste gegen die strengen Covid-Massnahmen gelangen trotz harter Zensur durch den chinesischen Staatsapparat in die Nachrichtensendungen rund um den Globus. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen in vielen Metropolen leidet die Wirtschaft zunehmend. Die Misere im Immobiliensektor belastet zusätzlich.