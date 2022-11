Globale Einkaufsmanagerindizes – Weltkonjunktur steht vor dem Schicksalswinter Die Botschaft der Frühindikatoren ist klar: Die Belastung für Industriebetriebe ist enorm. Viele Länder in Europa geraten in Rezessionsgefahr. Sylvia Walter

Die EU-Staatschefs haben sich vergangenen Monat in Brüssel getroffen, um ein Entlastungspaket gegen die hohen Energiepreise zu diskutieren. Unternehmen leiden unter der Last und der drohenden Versorgungslücke. Bild: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Teure Energie, Personalmangel, hohe Lohnforderungen, steigende Kreditkosten, bröckelnde Nachfrage, geopolitische Unsicherheiten: Das Szenario, dem sich insbesondere Industriebetriebe in Europa ausgesetzt sehen, ist wenig erbaulich. Doch nicht nur auf dem heimischen Kontinent beugen sich die Unternehmen unter dieser Last. Auch der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) für die USA, die grösste Volkswirtschaft der Welt, nähert sich bedrohlich der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum und Kontraktion trennt.