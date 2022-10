Nonvaleur – Weltkulturerbe Die Berninabahn verbindet bewundernswerte Technik mit grandioser Natur. Manfred Rösch

Von 1910 bis 1944 tuckerten die Kompositionen der BB, der zu diesen Zeiten selbständigen Berninabahn, von St. Moritz nach Tirano. Die spektakuläre Strecke, eingleisig und meterspurig über 61 km durch die Bündner Bergwelt, ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. 1905 wurde die Berninabahn AG mit Sitz in Poschiavo gegründet, mit Kapital vor ­allem aus Basler und Zürcher Kreisen und mit der Unterstützung durch die Schweizerische Eisenbahnbank in Basel. Eine treibende Kraft des Vorhabens war der Bündner Politiker und Unternehmer Alfred von Planta, dessen Signatur als Verwaltungsratspräsident dieses Stück zeigt. 1906 erhielt die Bahn die Konzession, zwei Jahre später wurden die ersten Streckenabschnitte in Betrieb genommen. Zunächst fuhr die Bahn nur im Sommer, schon ab 1913/14 wurde der Winterbetrieb aufgenommen. So eindrücklich die Technik, so bedrückend war meistens der Geschäftsgang. Die Bilanz der BB musste in Zehnjahreskadenz saniert werden. 1944, rundherum tobte der Krieg, wurde die BB mit der Rhätischen Bahn fusioniert, deren Kapital der Kanton Graubünden und der Bund beherrschen. Die Berninalinie zählt, wie ihre RhB-Schwester Albulabahn, zum Weltkulturerbe. Die letzten zweieinhalb Kilometer des «Trenino rosso» bis Tirano verlaufen auf italienischem Boden – dabei war das Veltlin bis 1797 ein Untertanengebiet des Freistaats der Drei Bünde gewesen, bis Napoleon alles zermalmte. Im Stationsgebäude haust der italienische Zoll, der Bahnhofplatz liegt an der Via Roma (statt Via Coira) – jedem wahren Bündner muss es das Herz brechen.

