Was zählt – Wenig Windkraft in der Schweiz Der Anteil an der Stromproduktion liegt unter 1%. Der Ausbau dürfte auf Widerstand stossen. Arno Schmocker

Windkraft spielt in der Schweiz bislang keine tragende Rolle in der Stromerzeugung. Ihr Anteil erreicht mickrige 0,3%. Der Ausbau kam in den vergangenen Jahren ins Stocken, sei es wegen Einsprachen bis vor Bundesgericht oder sei es, weil die hiesigen Stromkonzerne lieber in Windanlagen im Ausland investieren. Nun aber will die Politik, also der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments, Schwung reinbringen. Mit dem «Windexpress» sollen in der Schweiz etwa 150 Windräder beschleunigt gebaut werden. Dabei wird das Verfahren vereinfacht und die Mitsprache der Standortgemeinden beschnitten (verfassungsrechtlich umstritten), zumindest bis das Zwischenziel – Ausbau von 0,15 auf 1,2 Terawattstunden (TWh) – erreicht ist. Gemäss der Energiestrategie 2050 des Bundes müsste die Produktion aus Windkraft dannzumal auf 4,3 TWh zunehmen und 7% der gesamten Stromproduktion liefern. Forscher der ETH Zürich haben ausgerechnet, dass dafür 760 Windturbinen notwendig wären, davon 300 in den Bündner und Walliser Alpen – insgesamt fast zwanzigmal mehr, als heute in Betrieb sind. Das Abwägen zwischen Natur- und Klimaschutz führt bereits jetzt zu heftigen Diskussionen. Der Verband «Freie Landschaft Schweiz» wird an einer demnächst stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung entscheiden, ob er das Referendum gegen den «Windexpress» ergreift oder nicht.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

