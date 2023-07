Chart des Tages – Weniger Geld fliesst nach China Die ausländischen Direktinvestitionen nach China haben im ersten Semester leicht abgenommen. Es ist der erste Rückgang seit drei Jahren. Mara Bernath

Im ersten Semester des Jahres sind die ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investments, FDI) in China 3% gesunken, verglichen mit derselben Periode im Vorjahr (blaue Balken in der obigen Grafik). Im vergangenen Jahr wurde mit insgesamt 1,2 Mrd. $ ausländischem Geld, das in China investiert worden war, noch ein Rekord erzielt (rote Balken in der obigen Grafik).

Zuletzt einen kleinen Rückgang in den FDI hat China im ersten Pandemiehalbjahr 2020 erfahren. Auch wenn ausländische Investoren immer noch viel Geld in die chinesische Wirtschaft stecken, ist die Abnahme der FDI kein gutes Zeichen für die Regierung in Peking, deren erklärtes Ziel es ist, China zum attraktiven Hafen für ausländische Geldgeber zu machen.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

