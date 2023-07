Der Derivatus – Wenn Credit Suisse an der Börse nur noch Geldkurse stellt Anleger können einige strukturierte Produkte von Credit Suisse im Börsenhandel nicht mehr kaufen, sondern nur noch verkaufen. Für das Bonitätsrisiko massgeblich ist UBS.

Der Derivatus sinniert über Interessantes, Auffälliges und Kurioses aus der Welt der Derivate und der strukturierten Produkte, auch mit Ratschlägen für Anleger. Illustration: Marco Tancredi

Ihre «Oscarnacht» feiert die Derivatbranche hierzulande an den Swiss Derivative Awards im April in Zürich, und in Deutschland an den Zertifikate-Awards im November in Berlin. Dort werden stets auch Schweizer Emittenten prämiert, Credit Suisse bekam vergangenes Jahr einen Preis für das Zertifikat des Jahres, mit einem Kapitalschutzprodukt auf den Euro Stoxx 50.