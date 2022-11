Einfach anlegen – Wenn der Zinshammer fällt Die Leitzinsen nehmen über Bewertungsmodelle starken Einfluss auf Aktienkurse. Alexander Saheb

Aktienkurse spiegeln die Schätzungen für den künftigen Geschäftsverlauf der Unternehmen. Getty Images

Was kostet die Zukunft heute? An der Börse wird diese Frage jeden Tag wieder beantwortet, oft sehr unterschiedlich. Die Aktienkurse ergeben sich aus den Erwartungen an die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Bei der Aktien- oder der Unternehmensbewertung kondensiert eine grosse Menge von Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zu wenigen trockenen Zahlen. Die Zinsen gehen als eine fundamentale Grösse in diese Prognosewelt ein und können deshalb den Aktienkurs spürbar in die eine oder die andere Richtung bewegen.