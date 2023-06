Kaffee mit Lily Metzker – Wenn die eigene Arbeit in der ganzen Stadt zu sehen ist Die Grafikerin Lily Metzker kreiert Bildwelten, die es so nicht gibt, die aber täuschend echt aussehen – und sie ist damit sehr erfolgreich. Mara Bernath

Lily Metzker treffe ich zum ersten Mal, aber ihre Arbeit ist mir schon oft begegnet: an Plakatwänden auf der Strasse, in Magazinen, im Internet. «Ganz einfach ausgedrückt retuschiere ich Bilder», sagt Metzker und trinkt einen Schluck Eistee. Wir treffen uns im Café Bernadette am Zürcher Sechseläutenplatz, in kurzer Gehdistanz von Metzkers Büro. Mit dabei ist auch Lulu, die siebenjährige Havaneser-Hündin.



Die Gitarre aus Schokolade ist eine Kreation von Lily Metzker. Bild: Munz, Wombat Studios

Tatsächlich ist Metzkers Arbeit sehr viel aufwendiger als die blosse Korrektur von Fotos. Sie setzt eine Vielzahl existierender Bilder so zusammen, dass eine neue, täuschend echte Realität entsteht. Zum Beispiel eine Gitarre aus einem scheinbar zerfliessenden Schoggistängel für den Süsswarenhersteller Munz, die Fusion einer Aubergine und eines Fisches für Denner oder bedrohliche Schatten einer vergnügten Grillparty für die Stiftung Fastenopfer. Dazu gehören aber auch einfachere Anpassungen wie Hautbearbeitungen und Farbkorrekturen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Licht: «Damit das Auge nicht merkt, dass das Bild aus mehreren Komponenten besteht, muss die Lichtquelle bei allen Bildelementen übereinstimmen.»

Ausgangslage: So sieht die Fotografie aus, die als Grundlage für die Kampagne der Stiftung Fastenopfer dient. Bild: Stiftung Fastenopfer, Wombat Studios

Fertiges Produkt: Dank Lily Metzkers Arbeit wird die Idee der Kampagne visuell umgesetzt. Bild: Stiftung Fastenopfer, Wombat Studios

Das spezialisierte Wissen hat sich die gelernte Grafikerin über Jahre hinweg erarbeitet. Bereits als Jugendliche hat sie mit Photoshop experimentiert und Bilder bearbeitet. «Anfangs war es mehr eine spassige Freizeitbeschäftigung. Weil ich mich dafür interessiert habe, habe ich dann auch im Job immer mehr mit Bildbearbeitungsprogrammen gearbeitet, wodurch ich noch mehr lernen konnte.»

Selbständig gemacht hat sie sich bereits mit 22 Jahren. «Vielleicht war es ein Vorteil, bereits so jung den Schritt zu wagen», sagt die heute 32-Jährige. «Mit Anfang zwanzig macht man sich noch keine grossen Zukunftssorgen – entweder es klappt, oder es klappt nicht.» Bei Metzker hat es funktioniert. Am Anfang hat sie noch Teilzeit bei einer Bildbearbeitungs- und CGI-Agentur gearbeitet (CGI steht für Computer Generated Imagery, computergenerierte Bilder). «Nach sechs Monaten hatte ich jedoch so viele Aufträge, dass ich bei der Agentur Ferien nehmen musste, um das Pensum als Selbständige bewältigen zu können.»

Was wohl aus diesen Ausgangsbildern entsteht? Sie sehen es im nächsten Bild. Bild: Dormakaba, Wombat Studios

Das Resultat: eine Kampagne für den Sicherheitsexperten Dormakaba. Bild: Dormakaba, Wombat Studios

Zu Beginn der Selbständigkeit hat sie noch zu jeder Anfrage Ja gesagt und deshalb auch oft bis in die Nacht und am Wochenende gearbeitet. Denn bei Werbeagenturen, ihren wichtigsten Auftraggebern, muss es oft schnell gehen. «Mittlerweile bin ich besser darin, mich abzugrenzen und Nein zu sagen. Auch wenn man als Selbständige natürlich immer ein bisschen Angst vor den Monaten mit weniger Arbeit hat.»

Was sich verschoben hat, ist auch der Inhalt der Arbeit. Vor zehn Jahren hat Metzker vor allem grafische Aufträge erhalten: Verpackungen entworfen, Logos designt, Plakate gestaltet. «Jetzt nehmen diese Arbeiten nur noch knapp ein Viertel meiner Zeit in Anspruch, ich mache mehrheitlich Bildbearbeitungen und Compositings», sagt sie.

Zu diesem Zweck hat sie auch Wombat Studios gegründet, eine Agentur, die sich auf aufwendige Bildkompositionen spezialisiert. Die Mehrheit der Arbeit erledigt weiterhin Metzker, aber sie arbeitet mit einem Netzwerk aus Bildbearbeitern, Fotografen und CGI Artists zusammen, falls der Auftrag es erfordert.

Heute kann sie sich nicht mehr vorstellen, wieder einen festen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. «Der Vorteil ist, dass ich sowohl mehr Freiheit als auch mehr Kontrolle über meine Arbeit habe.» In diesem sowie im vergangenen Winter hat sie zwei Monate von Teneriffa aus gearbeitet – Hund Lulu mit dabei: «Sie ist gerade noch klein genug, dass sie mit mir in die Kabine darf und nicht zusammen mit dem Gepäck reisen muss.» Allerdings sei so viel Flexibilität selbst für Selbständige erst seit Corona möglich. Davor haben Treffen mit Kunden immer persönlich und nicht digital stattgefunden.

Bei dieser Kampagne für eine Kosmetikmarke wird Studiofotografie mit bereits vorhandenen Bildern von Wolken und griechischen Säulen kombiniert. Bilder: Raffas Plastic Cosmetic, Wombat Studios

Nach der Bildbearbeitung entsteht so eine völlig neue Szenerie. Bilder: Raffas Plastic Cosmetic, Wombat Studios

Am liebsten hat sie Aufträge, bei denen der Kunde eine klare Grundrichtung vorgibt – ob die Stimmung freundlich oder dramatisch ist, wie das ungefähre Bildkonzept aussieht sowie welche Botschaft kommuniziert werden soll – und sie bei den restlichen Elementen ihrer Kreativität freien Lauf lassen kann. «Das ist der Idealfall, aber eigentlich mache ich meine Arbeit immer gerne», sagt Metzker und lächelt. Was sie an den täglichen Aufgaben, die sie mehrheitlich am Computer und am Tablet ausführt, besonders schätzt, ist die Kombination aus Kreativität und technischer Präzision.

Ausserhalb der Arbeit fällt es Metzker manchmal schwer, den kritischen Blick auszuschalten, da überall im öffentlichen Raum bearbeitete Bilder zu sehen sind. Dafür sei es umso schöner, die eigene Arbeit im Alltag wiederzusehen: «Manchmal dauert es bloss einige Tage, manchmal mehrere Monate, bis eine Kampagne veröffentlicht wird, aber es ist immer wieder ein spezielles Gefühl, wenn ich meiner eigenen Arbeit in Form eines grossen Plakats wiederbegegne.»



Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

