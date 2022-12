Eine Strommangellage in diesem Winter ist mittlerweile wenig wahrscheinlich. Die Speicher sind gut gefüllt, und der Bund hat für teure Reservekapazität gesorgt. Aber will die Schweiz die Stromversorgung langfristig sichern, braucht es Lösungen ganz anderer Dimensionen.

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) hat in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Prüfanstalt (Empa) eine voluminöse Studie zur «Energiezukunft 2050» ausgearbeitet. Die nicht als ideologisch bekannte Empa hat als wissenschaftlicher Partner Modellrechnungen durchgespielt für Lösungen mit «möglichst geringen Kosten für die Volkswirtschaft». Übergeordnetes Ziel: eine sichere und klimaneutrale Energie- und Stromversorgung.

Die verbleibenden 27 Jahre sind eine beschränkte Zeit für ein derart ambitioniertes Vorhaben, das einen gewaltigen Umbau des Systems vorsieht. Der in Hast beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie – einzig die Schweiz und Deutschland haben einen solchen Entscheid getroffen, viele Länder hingegen bauen aus – hat das Land unter Zugzwang gesetzt, erneuerbare Energien auf Teufel komm raus zu forcieren.

«Die Produktionslücke von 37 bis 47 Terawattstunden ist erschreckend gross im Vergleich zur heutigen Nachfrage.»

Unbestritten ist: Nun gibt es eine enorme Stromlücke zu füllen. Während das Stimmvolk im Mai 2017 mit 58% eine Vorlage angenommen hat, die einen sinkenden Verbrauch verhiess, klingt es heute ganz anders. Gemäss VSE/Empa wird der Strombedarf bis 2050 als Folge der Dekarbonisierung rund ein Drittel zunehmen – obschon der Basisverbrauch sinkt, Zuwanderung und Digitalisierung eingerechnet.

Zudem fällt durch die Stilllegung der noch vier in Betrieb stehenden Kernkraftwerke ein Drittel der heutigen Produktion weg. Das ergibt eine Lücke von 37 bis 47 Terawattstunden, erschreckend viel im Vergleich mit der heutigen Gesamtnachfrage von 65 Terawattstunden. Besonders ausgeprägt steigt der Bedarf an zusätzlicher Produktion zwischen 2030 und 2040.

AKW-Laufzeiten verlängern?

Die Lücke, das ist kein Novum, soll vor allem mit Photovoltaik, sei es auf Dächern oder auf alpinen Freiflächen, Windkraft und ab 2040 mit der neuen Technologie Wasserstoff gedeckt werden. Die Kernkraft wird in der Studie als marginale Zukunftsoption behandelt: Ein Neubau mit verfügbarer Technologie wird ausgeschlossen. Immerhin soll die Laufzeit von Beznau I und II, Leibstadt und Gösgen auf sechzig Jahre verlängert werden.

Die neuste AKW-Technologie, Small Modular Reactors (SMR), wird als Eventualität in Betracht gezogen, doch sei der Bau eines SMR bis mindestens 2045 «eine theoretische Diskussion», hiess es vonseiten der Studienverantwortlichen. Eine Verlängerung der Laufzeit von Beznau & Co. auf achtzig Jahre würde die heikle Übergangsphase 2040 bis 2045 – die durchaus länger dauern könnte – einigermassen überbrücken.

Bericht zum Stromnetz erst im Sommer

Die mit der Hilfe der Universität St. Gallen «mehrmals durchgerechneten» Systemkosten nach einem Umbau werden aus Gesamtsicht niedriger als mit dem bisherigen System eingestuft, weil 7 Mrd. Fr. Importaufwand für fossile Brenn- und Treibstoffe wegfallen. Der Umbau kostet 100 Mrd. Fr., und das erst noch ohne den Um- und Ausbau für eine dezentrale Stromverteilung einzubeziehen. Auch die Frage der Netzstabilität bleibt noch zu klären. Einen Bericht dazu gibt es erst nächsten Sommer.

«Alles ist möglich, nix is fix», sang der Österreicher Rainhard Fendrich vor drei Jahrzehnten. Das gilt ebenso für eine Energiestrategie. Mit der aktuell trotz munter fliessenden Subventionen langsamen Zubaugeschwindigkeit – zu wenig Solarkraft, nahezu keine zusätzliche Windenergie – ist die aufgegleiste Energiewende nicht zu schaffen. Bis 2050 müssten 1,3 Terawattstunden zugebaut werden, Jahr für Jahr. «Gigantisch», meinte VSE-Direktor Michael Frank dazu.

«Die Abhängigkeit von Importstrom ist ausgerechnet dann am höchsten, wenn es zu einem Technologiewechsel kommt.»

Das Problem aller Szenarien: Die gewiss mit viel Akribie erstellten Modellrechnungen sowie letztlich der Erfolg der Energiestrategie hängen von zwei exogenen Treibern ab – dem Verhältnis zur EU und der gesellschaftlich-politischen Akzeptanz.

Mit einer raschen Integration in die EU durch ein neues Strommarktabkommen und damit einem Umtausch von Energieträgern und Strom in grossem Umfang ist nicht zu rechnen. Die Importabhängigkeit der Schweiz von Strom im Winter steigt ungeachtet eines institutionellen EU-Abkommens in allen Szenarios der Studie und erreicht ausgerechnet um 2040 den Höhepunkt, wenn es zu einem Technologiewechsel kommt. Werden die Nachbarstaaten überhaupt willens und bei Bedarf in der Lage sein, genug Strom zu liefern?

Zudem kann gemäss bisheriger Erfahrung nicht vorausgesehen werden, inwieweit die Bevölkerung und/oder Interessengruppen den Ausbau der Erneuerbaren mittragen. Blockaden aller Art, auch mentale, müssten aufgegeben werden. Für das «ideale» Photovoltaikszenario müssten bis 2050 etwa 85% der geeigneten Dachflächen mit Solarzellen bedeckt werden. Und in den Alpen bräuchte es 280 Anlagen wie Gondo-Solar oder viermal die Fläche von Grengiols – keine Augenweide. Wer aber solches ablehnt und auch keine AKW will, möge wieder in einer Höhle leben.

