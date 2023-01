Kaffee mit Sandor Balogh – «Wenn die Kommunikation funktioniert, funktioniert auch das Bauprojekt» Der Architekt und Unternehmensgründer will die Bauindustrie digitalisieren und hat eine Plattform entwickelt, die alle Informationen konsolidiert und für jeden nutzbar macht. Rainer Weihofen

An der Bolleystrasse im Zürcher Quartier Oberstrass betrieb die Stadt Zürich bis 1985 ein Wasserreservoir. Heute stehen dort zwei Mehrfamilienhäuser. Ein Teil des Reservoirs blieb im gemeinsamen Untergeschoss erhalten und wurde zu einem Büro umgebaut. Zwischen zehn mächtigen Pilzsäulen serviert Sandor Balogh dem Besucher einen Kaffee.

Balogh ist Mitgründer und Co-CEO von Smino, einem Start-up, das sich die Digitalisierung der Bauindustrie auf die Fahne geschrieben hat. Die Zürcher Dependance des in Rapperswil-Jona ansässigen Unternehmens hat sich vor zwei Monaten in dieses architektonische Bijou eingemietet. Wer besondere Beziehungen in die Schweizer Architektenszene vermutet, liegt falsch. «Wir haben den Raum über ein Internetportal gefunden», sagt Balogh.

Beziehungen bestehen dennoch, denn der Jungunternehmer hat an der ETH Architektur studiert und zu seinen Kunden gehören heute auch Architekturbüros. «Ich habe schon als kleines Kind mit Lego gebaut», begründet er mit einem gehörigen Mass an Selbstironie seine Studienentscheidung. Das Studium sei super gewesen, sagt Balogh. Doch nach dem Abschluss waren ihm die Verdienstmöglichkeiten zu bescheiden und er entschied sich, in der Gastronomie Geld für eine Weltreise zu verdienen.

Nachdem er rund um den Globus genug Eindrücke gesammelt hatte, kehrte er in die Schweiz zurück und widmete sich wieder der Baukunst, in dem er bei einem Architekturbüro anheuerte. Dort wurden die ersten Weichen Richtung Unternehmensgründung gestellt. Das Büro sei sehr auf Prozessoptimierung bedacht gewesen und habe dafür automatisierte und sehr effiziente Office-Dokumente verwendet. «Mein erster Gehversuch war ein Excelsheet für ein Tischfussballturnier», erinnert sich Balogh. «Das Bedürfnis, zu automatisieren und Prozesse zu optimieren, hat sich dann mit der Zeit weiterentwickelt.» Die Technologien und Möglichkeiten der heutigen Zeit erschlössen viel Optimierungspotenzial und die Idee für Smino sei entstanden.

«Nachdem ich zwei Jahre Detailpläne gezeichnet hatte, wollte ich wissen, wie eine Baustelle funktioniert.» Als Projekt- und Bauleiter konnte Balogh den Bau des neuen Hauptsitzes der Schweizer Börse, der 2018 fertiggestellt wurde, begleiten. «Das war ein spannender, stressiger Job und eine tolle Erfahrung.» Ein Bauleiter sei der Schmelztiegel für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Bauherren, Architekten und Handwerkern. «Ich kenne heute mehrere Welten, vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung, und weiss, wo die Schnittstellen sind und wo es Kommunikationsprobleme gibt.»

Schon seit Jahren wird in der Bauindustrie das Building Information Modeling (BIM) propagiert, eine Arbeitsmethode, mit der ein Bauprojekt in einen digitalen Zwilling überführt wird, der alle Informationen bereithält und diese allen Beteiligten von den ersten Planungsschritten bis zum Betrieb des fertigen Bauwerks zur Verfügung stellt. «Mit BIM fallen bei der Planung Fehler sofort auf und werden nicht erst auf der Baustelle erkannt», fasst Balogh die Vorteile zusammen. Das spare Zeit und Geld.

Smino ist eine Kollaborationslösung und damit ein Teil von BIM. «Wir stellen eine Plattform in der Cloud zur Verfügung, über die alle Informationen laufen und die der einzige Kommunikationskanal für ein Bauprojekt ist», erklärt der Jungunternehmer. E-Mails, Worddokumente und Exceltabellen würden damit überflüssig. «Das Tool konsolidiert alles, so dass jeder genau weiss, was er wann machen muss und wie er das Ergebnis seiner Arbeit protokollieren kann.» Wenn die Kommunikation und das Informationsmanagement funktionierten, funktioniere auch das Bauprojekt.

Bedienen lässt sich Smino über einen Browser als Cloud-Lösung und mit einer App. «Das Einzige, was die Leute mitbringen müssen, ist der Wille, mit einem solchen Tool zu arbeiten.» Da hapere es manchmal. «Die Baubranche ist sehr traditionell, und die Leute tun sich schwer, Dinge anders als gewohnt zu machen», beschreibt Balogh die Situation.

Trotzdem hat die 2016 gegründete Smino heute über 30 000 User. Dieser grossen Zahl stehen lediglich 50 Mitarbeiter gegenüber, wovon sich nur zwei um den Anwender-Support kümmern müssen. «Das Tool ist so einfach und intuitiv, dass es jeder bedienen kann», meint der Firmenchef.

Die Grösse eines Bauprojekts spielt für das Start-up keine Rolle. «Wir können mit einem unkomplizierten Produkt komplexeste Projekte abdecken.» Das bisher grösste Projekt hat ein Volumen von über 1 Mrd. Fr. Die Sanierung und Erweiterung eines Tramdepots in Zürich wird ebenso mit Smino ausgeführt wie das von Santiago Calatrava am Bahnhof Stadelhofen projektierte «Haus zum Falken». Es geht aber auch kleiner. «Es hat sogar schon jemand seine Hochzeit mit Smino geplant», verrät Balogh.

Wie für ein Start-up üblich, hat Smino Wachstumspläne. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein österreichisches Start-up übernommen, das auf BIM spezialisiert ist. Mit Unterstützung eines Investors wurde in Düsseldorf eine Filiale eröffnet. Es soll weitergehen: «Wir starten in diesem Jahr eine neue Finanzierungsrunde für die weitere Expansion und jeder, der interessiert ist, kann sich bei uns melden.»

Rainer Weihofen ist seit Anfang 2020 Redaktor im Unternehmensressort und schreibt vor allem über Schweizer Industrieunternehmen. Bevor er sich dem Journalismus und der Kommunikation zuwandte, arbeitete er als Physiker und interessiert sich daher auch für Themen aus Wissenschaft und Technik. Mehr Infos

