Kaffee mit Joelle Apter – «Wenn die Leute durcharbeiten müssten, könnte ich sie nach ein paar Monaten nicht mehr brauchen» Joelle Apter führt das Restaurant Löwen in Hausen am Albis. Mit den achtwöchigen Betriebsferien hat sie es sogar in den «Blick» geschafft. Yvonne Debrunner

Das Restaurant Löwen ist so etwas wie das Wahrzeichen der Gemeinde Hausen am Albis. Ein imposantes Gebäude direkt am Dorfplatz. Während der letzten zwei Monate war es geschlossen. Ein Schild informierte über die achtwöchigen Betriebsferien. Inhaberin Joelle Apter hat es damit ­sogar in den «Blick» geschafft: «Gasthof gibt Angestellten 2 Monate frei – bei ­vollem Lohn», titelte die Zeitung. Und: «…der Küchenchef ist schon in Thailand!»

Joelle Apter ist nicht nach Thailand geflogen. Sie sitzt in der leeren Gaststube vor einem Kaffee und erzählt, was sie zu den langen Betriebsferien veranlasst hat: «Während Corona haben wir gemerkt, dass es wichtig ist, ab und zu eine Pause zu haben. Wir brauchen Zeit, um über Sachen nachzudenken, um Abläufe zu verbessern. Im laufenden Betrieb hat das keinen Platz.» Daher beschloss sie kurzerhand die achtwöchige Pause. «Die ­Mitarbeiter haben sich extrem gefreut.»

Allerdings haben die Angestellten nicht acht Ferienwochen geschenkt bekommen. Für sechs der acht Wochen haben sie ihre normalen Ferien bezogen. Zwei bekamen sie geschenkt. Müssen die Leute danach bis Ende Jahr durcharbeiten? «Nein», sagt Apter. «Sie werden noch rund zwei ­Wochen für Überstunden erhalten. Wenn die Leute durcharbeiten ­müssten, könnte ich sie nach ein paar Monaten nicht mehr brauchen.»

«Mir ist es wichtig, dass es den Angestellten gut geht», sagt Apter. Als ­Jugendliche sei sie ein «Sozi» gewesen. Heute ist sie Mitglied der FDP. «­Jedes Geschäft muss selbst bestehen, selbst Gewinn machen. Würde das Restaurant keinen Gewinn machen, würde ich das nicht für immer ­machen. Ich bin nicht das Sozialamt.»

Doch offenbar wirft der Löwen genug ab, um gegenüber den Angestellten grosszügig sein zu können. «Uns hilft, dass wir eine gewisse Grösse ­haben. Wir haben viele Hochzeiten oder sonstige Feiern. Das lohnt sich. Die Margen im normalen Betrieb sind viel niedriger.»

Joelle Apter ist per Zufall Gastronomin geworden. Sie wohnt in Hausen am Albis, und als die bisherigen Besitzer des Löwen diesen über Homegate verkaufen wollten, befürchtete sie, dass das Restaurant Wohnungen und Büros würde weichen müssen. «Denn natürlich ist es viel lukrativer, Wohnungen oder Büros zu vermieten, als ein Restaurant zu betreiben.»

Also beschlossen sie und ihr Mann kurzerhand, das Restaurant selbst zu übernehmen. «Wir hatten keine Ahnung von Gastronomie. Am Anfang waren wir schon etwas überfordert», erzählt sie. Aber für die beiden scheint die Überforderung so etwas wie eine Konstante zu sein: «Wir ­haben uns immer etwas übernommen. Wir haben auch vier Kinder in ­relativ kurzer Zeit bekommen. Eigentlich war immer alles etwas zu viel.»

Zwar war die Gastronomie für Apter und ihren Mann Neuland, nicht ­jedoch das Unternehmertum. Ihr erstes Unternehmen gründeten die ­beiden in jungen Jahren, mit Anfang 20. Sie wohnten auf 40 Quadrat­metern, hatten unter dem Hochbett einen Computer, das war das Büro. Gemeinsam programmierten sie Vergleichsplattformen. Kunden konnten dort ihren Fahrlehrer oder ihren Zahnarzt bewerten. Irgendwann verkauften sie das Geschäft der Swisscom.

Um ihre eigene finanzielle Sicherheit hat sich Apter nie gesorgt – sie sei Unternehmerin: «Wenn ein Geschäft nicht läuft, gründe ich ein anderes.» Damit sei sie doch eigentlich viel besser abgesichert, als jemand, dessen Einkommen von einer Anstellung abhänge.

Zudem verschaffte der Verkauf der Vergleichsplattformen Apter und ihrem Mann ein finanzielles Polster und damit die Sicherheit, weitere Unternehmen zu gründen. Als studierte Biologin und Genetikerin gründete sie etwa iGenea, einen Anbieter genetischer Herkunftsanalysen.

Für Aufsehen sorgte Apter zudem mit ihrem Unternehmen Gene ­Partner, das eine genbasierte Partnersuche anbietet. «Das ging durch alle Medien. Sogar «Good Morning America» hat das gebracht.» Kommerziell sei das Unternehmen Gene Partner allerdings weniger erfolgreich ­gewesen. «Die Kunden sind nicht bereit dafür. Man will die Partnerwahl nicht biologisch angehen.»

Für Apter wenig verständlich. Denn im Grund sei die Partnerwahl ­sowieso «reine Biologie». «Das, was man spürt, das Verliebtsein, das ist Biologie. Das ist der Körper, der merkt, dass das Immunsystem des ­anderen das eigene gut ergänzen würde.»

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur.

