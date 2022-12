Bilanzen der Notenbanken – Wenn die Liquidität im Markt reduziert wird Einige Notenbanken haben damit begonnen, ihre Bilanzen zu verkürzen. Dies könnte zu Kursverlusten und höherer Volatilität an den Märkten führen. Sylvia Walter

Zu viel des Guten: Die Notenbanken haben die Finanzmärkte seit der globalen Finanzkrise mit Liquidität überschwemmt. Nun wird die Geldmenge reduziert. Bild: woraput/Getty Images

Das Fed tut es seit Juni, die Bank of England ist ebenfalls daran, und die Europäische Zentralbank möchte ab März 2023 richtig einsteigen: Die Notenbanken verkürzen ihre über Jahre aufgeblasenen Bilanzen, die riesigen Bestände an Wertpapieren sollen schrumpfen. Was als Quantitative Easing (QE) oder quantitative Geldlockerung als Heilsbringer für die Märkte in die Wirtschaftsgeschichte eingegangen ist, soll somit rückgängig gemacht werden. Den Finanzmärkten wird peu à peu Liquidität entzogen.