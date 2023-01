Fluch der Rohstoffe – Wenn Petrodollars die Wirtschaft lähmen Nigeria ist ein Paradebeispiel des Phänomens, wonach Ressourcenreichtum nicht zu tatsächlichem Reichtum führt. Mara Bernath , Lagos

Die Boote, mit denen einst gefischt wurde, liegen unbenutzt in der vom Öl verschmutzten Ebene des Niger-Deltas. Bild: George Osodi/Bloomberg

Erdöl kann ein Segen oder ein Fluch sein, in Nigeria war es vor allem Letzteres. Nur wenige Jahre, nachdem 1957 das schwarze Gold unter der Erde im Südosten des ­Landes entdeckt worden war, stürzte das Land in einen Bürgerkrieg, weil eben ­dieser Südosten die Unabhängigkeit vom Rest des Landes forderte: Die Eliten des Nordens gäben die Öleinnahmen für alles ­andere aus, statt für die Entwicklung in der erdölreichen Region, dem Niger-Delta, so lautete der Vorwurf.