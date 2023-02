Der russische Machthaber Putin hat nicht eines der strategischen Ziele erreicht, die zu Beginn seines Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr im Raum standen. Im Gegenteil. Kein vernünftiger Mensch kann leugnen, dass sich der Krieg für Russland zu einem gewaltigen Debakel entwickelt hat.

Trotzdem lohnt es sich, zu überlegen, was wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Was, wenn die russischen Truppen die Invasion nicht verpfuscht hätten? Wo wären wir jetzt, wenn der ukrainische Widerstand zusammengebrochen wäre oder wenn der Westen nicht geeint, sondern konfus und gespalten reagiert hätte?

Dank des schnellen und entschlossenen Zugriffs von Spezialkräften – und womöglich mithilfe lokaler Kollaborateure – hätte Russland innerhalb von ein oder zwei Tagen Kiew kontrolliert und kurz darauf eine Marionettenregierung installiert und Siegesparaden abgehalten. In diesem Szenario wäre der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine Wolodimir Selenski höchstwahrscheinlich von russischen Spezialkräften ermordet oder im Schnellverfahren zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im günstigsten Fall hätte er in Warschau oder anderswo eine Exilregierung gebildet.

Heim ins Zarenreich

Gleichzeitig hätten die Flüchtlingsströme aus der Ukraine gewaltige Ausmasse angenommen. Womöglich würden inzwischen 20 Millionen Menschen in Europa bzw. im Westen Schutz suchen und damit weit mehr als durch alle anderen globalen Flüchtlingskrisen der jüngsten Zeit zusammengenommen.

«Putins Entscheidung für eine Invasion war ganz und gar irrsinnig. Sein Angriffskrieg war ein gewaltiger strategischer Flop und wird ihn noch viel kosten.»

Ausser ein paar Pariastaaten hätte kein Land das Marionettenregime in Kiew anerkannt. Wahrscheinlich hätte es sich zu gegebener Zeit einfach aufgelöst, nachdem die Ukraine Teil der Russischen Föderation geworden wäre. Die Ukraine hätte aufgehört, als politisches Subjekt zu existieren, und wäre damit wieder auf den gleichen Status gesunken wie im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts, das Putin, wie es scheint, als Modell vorschwebt. Dessen ungeachtet hätten die meisten Staaten weiterhin die ukrainische Exilregierung anerkannt, und viele wären bereit gewesen, mehr oder weniger offene Militäroperationen gegen die russischen Besatzer zu unterstützen.

Russland hätte versucht, die Ukraine mit immer grausameren Massnahmen zu kontrollieren. Wenn man danach geht, was in Butscha, Irpin und vielen anderen von den Russen besetzten Städten passiert ist, wären viele Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende ukrainische Politiker, Journalisten und lokale Amtsträger ohne Prozess hingerichtet worden. Das ist keine blosse Vermutung: Russland hatte schon vor der Invasion lange Listen mit ukrainischen Funktionären erstellt.

Enorme Kosten

Weitere zehn- oder hunderttausend Ukrainer wären in sogenannten Filtrationslagern von russischen Sicherheitskräften verhört, gefoltert und gedemütigt worden. Viele Kinder wären von ihren Eltern getrennt und nach Russland entführt worden, um ihr ukrainisches Erbe durch Umerziehung auszulöschen. Das wissen wir, weil genau dies in den wenigen Gebieten passiert ist, die Russland derzeit besetzt hält.

In diesem Szenario wären die Sanktionen gegen Russland vermutlich noch umfassender ausgefallen, als sie es heute sind, weil Länder wie Indien oder Südafrika kaum noch hätten rechtfertigen können, warum sie weiterhin mit dem Aggressor Handel treiben. Auch die unmittelbaren Kosten für die Besatzung der Ukraine wären enorm gewesen. Bereits im September vergangenen Jahres musste Putin nach dem Scheitern der ersten Angriffswelle eine massive Mobilisierung russischer Wehrpflichtiger befehlen. Derzeit mobilisiert er anscheinend viele weitere für eine mögliche Frühjahrsoffensive. Das hätte er aber auch im Fall eines militärischen Erfolgs tun müssen, um das Land halten zu können. Die Ukrainer hätten immer wieder Aufstände angezettelt, und es wäre mit der Zeit immer schwerer geworden, die Moral der russischen Armee aufrechtzuerhalten.

Bedrohlich für Moldova, Polen, Baltikum

Den anderen europäischen Ländern, besonders den Nachbarn der Ukraine, hätte eine erfolgreiche russische Invasion die unmittelbare Bedrohung durch eine weitere Aggression gegen Moldova, Polen oder die baltischen Staaten vor Augen geführt. Alle diese Länder hätten auf volle Kriegsbereitschaft umgeschaltet und wären durch den dauerhaften Einsatz zahlreicher amerikanischer und verbündeter europäischer Truppen in ihrer Verteidigung gestärkt worden. Die restlichen ukrainischen Kräfte hätten sich über die Grenze nach Polen oder in andere Nachbarstaaten zurückgezogen und würden ihren Kampf von dort aus fortsetzen. Europa stünde heute am Rande eines sehr viel grösseren Krieges.

Putins Entscheidung für eine Invasion war ganz und gar irrsinnig. Sein Angriffskrieg war ein gewaltiger strategischer Flop und wird ihn noch viel kosten. Allerdings ist jetzt nicht die Zeit für Selbstzufriedenheit und Eigenlob. Ein russischer Erfolg wäre aus jeder vorstellbaren Perspektive eine komplette Katastrophe. Wir müssen den Freiheitskampf der Ukraine unbedingt weiter unterstützen. Nur so können wir die Sicherheit Europas gewährleisten und das Grundprinzip des internationalen Rechts, das Verbot von Angriffskriegen, für alle Völker schützen.

