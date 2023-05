«Woodstock des Kapitalismus» – Wenn Warren Buffett nach Omaha einlädt Am Wochenende findet die Generalversammlung von Berkshire Hathaway statt. Die Beteiligungsgesellschaft der Investorenlegende schlägt in diesem Jahr schon wieder den breiten US-Aktienmarkt. Valentin Ade , New York

Warren Buffett füllt zur Generalversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway jedes Jahr in Omaha ein ganzes Kongresszentrum. Bild: Dan Brouillette/Bloomberg

Man schrieb den 1. Mai 1956 und ein Fünfundzwanzigjähriger namens Warren Buffett gründete mit gut 100’000 $ Startkapital aus dem Schlafzimmer eines Mietshauses in Omaha im Bundestaat Nebraska seine erste Investmentgesellschaft.

Heute ist Buffett zweiundneunzig Jahre alt und lebt immer noch relativ bescheiden in einem Einfamilienhaus in Omaha, doch ist er mittlerweile Multimilliardär und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist das fünftwertvollste kotierte US-Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von rund 725 Mrd. $.

Cash-Polster von 130 Mrd. $

Buffetts Geheimnis: Er ist einer der konsequentesten Value-Investoren, kauft Aktien von etablierten Unternehmen, wenn diese günstig zu haben sind, und hat mit dieser Strategie regelmässig den breiten Markt geschlagen. Berkshire besteht heute aus Bahngesellschaften, Energieförderern und Energieversorgern sowie Versicherungen.

Dazu kommt ein Aktienportfolio im Wert von zuletzt 299 Mrd. $, das zu 40% aus Apple-Aktien besteht. Zudem hat Berkshire ein Cash-Polster von 130 Mrd. $ für Zukäufe. Zuletzt baute Buffett einen Anteil von rund 24% am Ölförderer Occidental Petroleum auf, was die Titel 2022 zu den absoluten Gewinnern an der US-Börse mit einem Kursplus von über 120% gemacht hat.

Denn wenn Buffett irgendwo zulangt, folgen Tausende Fans. Denn Buffett ist längst Kult. Das zeigt sich nicht zuletzt an der jährlichen Generalversammlung (GV) von Berkshire, die heuer am kommenden Samstag – natürlich in Omaha – in einer Messehalle, die fast zwanzigtausend Besuchern Platz bietet, stattfinden wird. Genauer gesagt zieht sich der Event über das ganze Wochenende hin und umfasst einen Fünfkilometer-Benefizlauf sowie einen Basar für die Aktionäre, wo alles, vom T-Shirt bis zum Erdnusskrokant mit dem Konterfei Buffetts, feilgeboten wird.

Berkshire-Aktie gesucht

So ist die GV längst als «Woodstock des Kapitalismus» bekannt. Das Highlight und den grössten Unterhaltungswert des Events bietet am Samstag die mehrstündige Fragerunde mit Buffett und Geschäftspartner Charlie Munger. Dieses Mal ist auch Berkshire-Manager Greg Abel auf dem Podium dabei, der Sechzigjährige gilt als potenzieller Nachfolger Buffetts als Berkshire-CEO.

Zuletzt empfahl FuW die Aktien von Berkshire Ende Februar anlässlich des Jahresberichts der Gesellschaft zum Kauf – die B-Aktien, um genau zu sein, die anders als die A-Aktien (Kostenpunkt: rund eine halbe Mio. $) etwas preiswerter daherkommen. Seitdem haben die Titel fast 10% an Wert gewonnen, der S&P 500 nur rund 4%.

Nach den Turbulenzen um die US-Banken und angesichts einer erwarteten Rezession in Amerika suchen Anleger bei Buffett nach Sicherheit. Denn bereits im vergangenen Jahr, als der breite Markt rund 20% an Wert verlor, hielten sich die Aktien der eher defensiv ausgerichteten Berkshire mit einem Plus von 4% mehr als stabil.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

