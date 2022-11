Amazon-CTO Werner Vogels – «Wenn wir ein Gatekeeper wären, hätte es dann Uber, Snapchat oder Dropbox je gegeben?» Amazons Technologiechef Werner Vogels eröffnet eine neue Cloud-Region in der Schweiz und steht dem regulatorischen Gegenwind der Cloud-Sparte AWS gelassen gegenüber. Siegmund Skalar

Werner Vogels war am Swiss Cloud Day in Zürich anwesend. Bild: Patrick Gutenberg

AWS, die extrem profitable Sparte des US-Riesen Amazon, bildet einen Grundstein der Netzinfrastruktur des Internets. Sie vermietet virtuelle Server und Rechenkapazität an viele der grossen Tech-Konzerne und gilt als Wachstumsmotor einer ganzen Branche. In den vergangenen Jahren hat sie an mehreren europäischen Standorten regionale Rechenzentren eröffnet. Die gibt es seit diesem Mittwoch offiziell auch in der Schweiz. «Die neue Region hilft Unternehmen, die Daten lokal in der Schweiz zu speichern und die Zeit für die Datenübertragung zu verkürzen», erklärt Werner Vogels im Interview mit «Finanz und Wirtschaft». Der gebürtige Niederländer ist seit 2005 Chief Technology Officer (CTO) von Amazon. Vor allem aber ist er auch Evangelist. Was er predigt? Die Cloud.