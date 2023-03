Was zählt – Wer am meisten Wehrtechnik exportiert Die USA führen die Liste an, doch auch Europa hat sich keineswegs aus der Rüstungsindustrie verabschiedet. Manfred Rösch

Der grösste Waffenexporteur sind unumstritten die USA, mit einem Anteil von 40% – die hier erfassten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri stellen die Periode 2018 bis 2022 dar. Russland bringt es auf 16%. Beachtlich: Frankreich ist mit 11% auf Rang drei, klar vor China. Die Reihenfolge ist somit die gleiche wie in der vorangegangenen Periode 2013 bis 2017. Die Gewichte haben sich unterdessen jedoch zugunsten der USA bzw. zulasten Russlands verschoben; damals standen die USA erst für 33% und Russland noch für 22%. Die grossen europäischen Länder – neben Frankreich sind das Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und Spanien – stehen addiert für fast 25%. So ganz aus der Wehrtechnik verabschiedet hat sich Europa also ­insgesamt keineswegs, ergo ist im Hinblick auf die Antwort auf die blutig offenkundig gewordene russische Bedrohung durchaus heimisches Rüstungspotenzial vorhanden. Die Schweiz übrigens findet sich erst auf Platz 14, mit 0,7%. Die hier dargestellten Top Ten der Rüstungsgüterexporteure stehen für über 90% des Angebots. Auf der Importseite ist die Verteilung viel ausgeglichener. Indien ist ein grosser Kunde Russlands und Frankreichs, Saudi-Arabien und Katar sind bedeutende Abnehmer für die USA und Frankreich. Einzig für den Käufer Australien ist die Schweiz als Bezugsland von gewissem Gewicht – kein Problem in Sachen Neutralität.

