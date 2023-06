Was zählt – Wer das Uran liefert Kasachstan liegt weit voran, doch immerhin nicht ausgerechnet Russland oder China. Manfred Rösch

Der Schutz der Atmosphäre vor Kohledioxidausstoss, die ­Sicherheit der Versorgung mit Elektrizität, die Immunität vor russischer Gasliefererpressung: Das sind Argumente, die für den Einsatz von Kernkraft sprechen. In Frankreich, Polen oder Finnland etwa werden sie gegenwärtig höher gewichtet als Bedenken wegen der mit Stromerzeugung aus Atomkraft verbundenen Risiken (Havarien, Lagerung von radio­aktivem Abfall) – die in Deutschland und in der Schweiz den Ausschlag zum Ausstieg gegeben haben. Polen, bislang stark auf die wenig umweltfreundliche Kohlekraft ausgerichtet, will im Kontrast dazu bis Mitte der 2040er Jahre sechs Atomkraftwerke gebaut haben. Der zentrale Vorteil des Rohstoffs Uran ist seine enorme Energiedichte, also hohe Ausbeute bei geringem Volumen: etwa 2-Mio.-mal höher als ­diejenige von Kohle und 1-Mio.-mal höher als diejenige von Öl. Strategisch interessant ist in Zeiten der politisch-ökonomischen Blockbildung auch, dass nicht ausgerechnet China und Russland die Hauptlieferanten von Uran sind. Der mit Abstand grösste Förderer ist zwar Kasachstan, das riesige Binnenland in delikater Lage zwischen Russland und China, doch aus westlicher Sicht ist es sehr beruhigend, dass ­Kanada, Namibia und Australien ebenfalls Länder mit ­grossem Uranabbau sind. Zudem lagern in Australien und Kanada weitaus die grössten Uranreserven

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW.

