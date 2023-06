Künstliche Intelligenz – Wer wegen KI unter die Räder kommt Sechs Monate nach ChatGPT klingt der Hype immer noch nicht ab. Der Fokus liegt auf den Gewinnern – dabei gibt es auch Verlierer. Alexander Trentin

Die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz beeindrucken. Doch welche Wirtschaftszweige davon profitieren, bleibt fraglich. Bild: Getty Images/Westend61

Sechs Monate ist es nun her, dass ChatGPT veröffentlicht worden ist. Damals hat auf einen Schlag eine breite Öffentlichkeit verstanden, wie schnell die Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) voranschreitet. Denn der Webdienst ChatGPT kann zumindest in vielen Bereichen die menschliche Intelligenz mit seinen erstellten Texten simulieren. Der Hype um Technologien, insbesondere Generative Artificial Intelligence, also die schöpferische KI, ist nicht abgeklungen. Darunter fällt auch die Schaffung künstlicher Bilder.