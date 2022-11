Big Apple Talk – Wertvernichter Rivian und Tesla FuW berichtet aus New York. Heute: Vor einem Jahr wurde an der US-Börse die Autoindustrie revolutioniert. Nun ist die grosse Ernüchterung eingekehrt. Valentin Ade aus New York

Rivian-Gründer und -CEO RJ Scaringe auf dem Pickup-Modell Rivian R1T, das erst Ende kommendes Jahr ausgeliefert werden soll. Bild: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Erinnern Sie sich noch, wie vor einem Jahr die Autoindustrie revolutioniert wurde? Also zumindest an der New Yorker Börse. Am 12. November 2021 betrat der Elektroautobauer Rivian das Parkett. Das Start-up bekam kurzzeitig – ohne zuvor auch nur ein einziges Fahrzeug ausgeliefert zu haben – einen Börsenwert von über 100 Mrd. $ verpasst.