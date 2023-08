Der Chart des Tages – Weshalb die Goldnachfrage stark bleibt Eine lebhafte Barrenabnahme und Long-Positionen an den Terminmärkten stehen hinter dem nach wie vor historisch hohen Goldpreis. Susanne Toren

Quelle: World Gold Council

Globale Gold-ETF-Bestände verloren im Juli den vierten Monat in Folge. Mehr als kompensiert werden konnte dieser Rückgang durch ein lebhaftes Goldengagement an den Terminmärkten: Die Netto-Long-Futures-Positionen kletterten auf hohe dreiundneunzig Tonnen – getrieben von einem schwächeren Dollar und einem Anstieg der Break-even-Inflationsraten. Somit stand einem Goldpreisanstieg im abgelaufenen Monat um gut 3% nichts mehr im Weg.



Im zweiten Quartal hatte die Risikofreude der Marktteilnehmer kräftig zugenommen, was umgekehrt den Goldpreis bis Quartalsende von historischen Höchstständen über 2000 (Quartalsbeginn) auf rund 1900 $/Feinunze drückte. Hintergrund bildete eine schwächelnde Goldnachfrage, die gegenüber dem Vorjahresquartal auf 921 t zurückfiel.

Verantwortlich dafür waren wiederum geringere Nettokäufe der Zentralbanken im Vergleich zum starken zweiten Quartal 2022. Nicht ganz ausgeglichen werden konnte dies durch eine wieder leicht anziehende Schmucknachfrage (476 Tonnen) sowie und vor allem durch lebhafte Käufe von Goldbarren und Goldmünzen (277 Tonnen) – wie im obigen Chart zu erkennen ist.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

