Der Derivatus – Weshalb mich die Optionen-Daytrader nicht um den Schlaf bringen Superkurzfristige Optionen verzerren das Angstbarometer der Wallstreet, und Kritiker befürchten eine Volatilitätskrise.

Auf der Jagd nach dem ganz schnellen Gewinn hat sich eine paradiesische Gelegenheit eröffnet. Null-DTE respektive 0DTE oder Zero Days to Expiration werden Optionen genannt, deren Verfallszeitpunkt in weniger als einem Tag folgt. Sie bieten zu kleinen Kosten grossen Hebel. Doch bereits wird gewarnt, diese Daytrader ritten uns in eine Volatilitätskrise, ein neues «Volmaggeddon».